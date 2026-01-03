Hindustan Hindi News
एक और युद्ध शुरू? वेनेजुएला की राजधानी में एक के बाद एक कई धमाके, आसमान में मंडरा रहे विमान

एक और युद्ध शुरू? वेनेजुएला की राजधानी में एक के बाद एक कई धमाके, आसमान में मंडरा रहे विमान

संक्षेप:

हाल ही में अमेरिका ने कैरेबियन में सैन्य तैनाती बढ़ाई है, और मादुरो ने ड्रग तस्करी पर बातचीत की पेशकश की थी। ये धमाके ऐसे समय में हुए जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है।

Jan 03, 2026 12:42 pm IST
वेनेजुएला की राजधानी काराकास में आज सुबह (स्थानीय समयानुसार रात लगभग 2 बजे) कम से कम 7 जोरदार धमाके सुनाई दिए। कई इलाकों में धुएं के गुबार उठते देखे गए, और आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों की आवाजें सुनी गईं। शहर के दक्षिणी हिस्से में, जहां एक बड़ा सैन्य अड्डा है, वहां बिजली गुल हो गई। धमाके पूरे शहर में महसूस किए गए। लोग सड़कों पर निकल आए, और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें धुएं और धमाकों की आवाजें दिख रही हैं।

मौके पर मौजूद लोगों और पत्रकारों के अनुसार, ला कार्लोटा एयरपोर्ट के पास धुएं के गुबार उठते देखे गए। सीएनएन की टीम ने मौके पर मौजूदगी में इन धमाकों को दर्ज किया और बताया कि एक धमाका इतना तेज था कि खिड़कियां हिल गईं। शहर के विभिन्न इलाकों से लोग सड़कों पर निकल आए और अफरा-तफरी का माहौल बना।

अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि ये धमाके अमेरिकी हमले से हुए हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीनों में ड्रग तस्करी के आरोप में वेनेजुएला से जुड़ी नावों पर कई हमले किए हैं, और दिसंबर में एक डॉक सुविधा पर CIA ड्रोन स्ट्राइक की रिपोर्ट्स आई थीं। लेकिन आज के धमाकों पर अमेरिकी पेंटागन या वेनेजुएला सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।

अमेरिका निकोलस मादुरो सरकार पर नार्को-टेररिज्म का आरोप लगाता है और तेल संसाधनों पर नियंत्रण चाहता है। हाल ही में अमेरिका ने कैरेबियन में सैन्य तैनाती बढ़ाई है, और मादुरो ने ड्रग तस्करी पर बातचीत की पेशकश की थी। ये धमाके ऐसे समय में हुए जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है।

