अमेरिका के रेस्तरां में बिछ गईं लाशें, अंधाधुंध गोलीबारी के बाद मारा गया हमलावर
अमेरिका के आयडहो में एक रेस्तरां में अचानक हमला हो गया। अंधाधुंध गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक हमलावर भी मारा गया है।
अमेरिका के आयडहो में अंधाधुंध गोलीबारी के बाद कई लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण आयडहो के एक बर्गर रेस्तरां में गोलीबारी की घटना हुई है। इसमें हमलावर समेत कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। पुलिस ने बताया कि यह पता लागने की कोशिश की जा रही है कि शूटर ने हमला क्यों किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पुलिस ने बताया था कि इस घटना में पांच लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। हालांकि अब कई लोगों के मरने की बात कही जा रही है। स्पष्ट आंकड़ा सामने अब तक नहीं रखा गया है।
एक शख्स ने हमलावर को भी मार दिया
एक प्रत्यक्षदर्शी लेन कोएहन ने बताया कि वह एन-आउट रेस्तरां के बाहर रुके थे तभी देखा कि एक शख्स एआर-स्टाइल राइफल से फायरिंग कर रहा है। इसके बाद एक शख्स ने पिस्तौल से शूटर पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद देखा कि एन-आउट यूनिफॉर्म पहने एक शख्स किसी को रेस्तरां से घसीटता हुआ बाहर ला रहा है। उसके सीने पर गोली लगी थी और खून बह रहा था। पैरामेडिकल स्टाफ आने तक पिस्तौल वाला शख्स वहीं खड़ा था।
रेस्टोरेंट में मची चीख-पुकार
घटनास्थल पर मौजूद दोदारो ने बताया, रेस्तरां में अफरा-तफरी मच गई और सब चीखते-चिल्लाते हुए इधर-उधर भागने लगे। यह बहुत ही डरावना माहौल था। बता दें कि जहां पर यह हमला हुआ है वहीं से थोड़ी ही दूर पर काफी व्यवस्त रहने वाली एक बाजार है। पुलिस ने बताया कि वह प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। प्रशासन का कहना है कि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और उनका इलाज चल रहा है।
बता दें कि यह अमेरिका का बेहद कम जनसंख्या वाला प्रांत है। यहां करीब 56 हजार लोग रहते हैं। यह उत्तरी नेवेडा बॉर्डर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे पहले सिएटल के फूड फेस्टिवल में गोलीबारी हुई थी जिसमें कम से कम दो लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका में इस तरह की गोलीबारी की घटनाएं आम हो गई हैं. आए दिन कहीं ना कहीं गोलीबारी की घटना सामने आती है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। हथियार रखने के नियमों में ढील की वजह से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।
सीएटल की एक किशोर अदालत में दाखिल दस्तावेज में पुलिस ने कहा कि उनका मानना है कि गोली चलाने वाले कम से कम तीन लोग थे। इनमें 15 वर्षीय आरोपी, उसका एक परिचित जिसकी घटनास्थल पर मौत हो गई, और कम से कम एक अन्य अज्ञात संदिग्ध शामिल है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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