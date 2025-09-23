फिर वही कहानी... जब जनता ठगी जाती तो यही होता है, नेपाल के बाद सुलग रहा फिलीपींस

सरकारें सत्ता हासिल करती हैं, सुधारों के लुभावने वादे बांटती हैं, फिर घोटाले फूट पड़ते हैं, जनता सड़कों पर उतर आती है और सरकारें ढह जाती हैं। दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में यह कहानी पहले भी दोहराई जा चुकी है।

नेपाल की तर्ज पर अब फिलीपींस में हंगामा मचा है। घटनाओं का सिलसिला वही पुराना लग रहा है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जेन जी के नौजवान भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। कुछ वैसा ही नजारा फिलीपींस में भी दिखाई दिया। सोचिए, बाढ़ रोकने के नाम पर 9.5 अरब डॉलर उड़ जाएं, तो जनता क्या करेगी? हर मानसून में देश तबाह हो जाता है। अस्पतालों में फंडों की किल्लत, स्कूल के बच्चे डूबती सड़कों से गुजरते हैं, जबकि ठेकेदारों के लग्जरी गाड़ियों का काफिला सड़कों पर दौड़ता नजर आता है। राष्ट्रपति मार्कोस ने खुद स्वीकार किया है कि अधिकांश परियोजनाओं में अनियमितताएं हैं।

50000 लोग एकजुट हुए प्रदर्शनकारियों ने तारीख का चुनाव बिल्कुल सटीक किया। 21 सितंबर, वही तारीख जब 1972 में मार्कोस सीनियर ने मार्शल लॉ लागू किया था। करीब 50000 लोग एक साथ जमा हो गए। लुनेटा पार्क में उन्होंने राष्ट्रीय झंडा लहराया, बैनर थामे नारे लगाए। प्रदर्शन का संचालन छात्रों, युवा पेशेवरों और नए कार्यकर्ताओं ने किया। यह विरोध थाईलैंड की छात्र-नेतृत्व वाली रैलियों की याद दिलाता है, हॉन्गकॉन्ग के लोकतंत्र आंदोलन की तरह वैश्विक रुझानों को प्रतिबिंबित कर रहा है। यहां तक कि यूरोप-अमेरिका की जलवायु हड़तालें भी। सोशल मीडिया इस आग को हवा दे रहा है, युवा फिलीपीनी अपनी लड़ाई को दुनिया भर की घटनाओं से जोड़ रहे हैं। मनीला के नारों में गूंजा- लूटे हुए जनधन के अपराधियों को जेल में बंद करो

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दो।

सरकार भ्रष्टाचार पर कड़ा अंकुश लगाए।

आम जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे। मनीला का यह कोलाहल अकेला नहीं है। यह वैश्विक नागरिक आंदोलनों की लहर का हिस्सा बन चुका है, जहां युवा, सिविल सोसाइटी और संगठन जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल की घटनाओं को याद कीजिए। पूरे क्षेत्र में पैटर्न साफ दिख रहा है। भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और जन-आक्रोश चरम पर पहुंच गया है।