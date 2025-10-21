Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़man stabbed his wife suspected having an affair butcher hefty discount
मीट खरीदने गई पत्नी, कसाई ने दी भारी छूट; पति को अफेयर का हुआ शक और मार दिया चाकू

Tue, 21 Oct 2025 09:04 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
चीन के जिलिन प्रांत में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी के ऊपर चाकू से कई बार हमला करने आरोप लगा। सोंगयुआन इलाके में रहने वाले ज़ोउ ने वाइफ को इसलिए निशाना बनाया, क्योंकि उसे शक था कि उसका कसाई के साथ संबंध है। यह संदेह केवल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि कसाई ने उसकी पत्नी को मांस पर भारी छूट दी थी। सोंगयुआन जिला पीपुल्स कोर्ट के अनुसार, मार्च में हुई इस घटना में ज़ोउ ने अपनी पत्नी को घर के लिविंग रूम में कई बार चाकू मारा, जिससे उसको गंभीर चोटें आईं। अदालत ने इसे जानबूझकर हत्या का प्रयास माना और जोउ को 10 साल 6 महीने की सजा सुनाई।

जोउ ने हमले की बात कबूल कर ली, जिसे घरेलू विवाद का मामला बताया गया। दंपति की शादी को 30 साल से अधिक समय हो चुका था। हमले की गंभीरता के बावजूद झाओ ने कोर्ट में कहा कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उन्होंने बताया कि उनका अपने पति के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा और कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। झाओ ने अपने बेटे और पोते के लिए मामले को न बढ़ाने की इच्छा जताई और कहा कि उनके पति हमेशा अच्छी कमाई करते हैं और सारा पैसा परिवार को देते हैं।

पत्नी ने मुआवजा के लिए नहीं दिया आवेदन

यह मामला चीनी और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसका कारण मांस पर छूट से संदेह होना असामान्य था। यह घरेलू हिंसा उस बिंदु की ओर भी इशारा करती है, जहां पीड़ित पत्नी अपने हमलावर पति को माफ कर देती है। झाओ ने कहा कि वह न तो चोट को रजिस्टर्ड करवाएगी और न ही विकलांगता मुआवजे के लिए आवेदन करेगी। बताया गया कि पैसों को लेकर असहमति और छोटे-मोटे घरेलू मुद्दों पर अक्सर उनके बीच झगड़े होते थे, लेकिन इस बार मामला गंभीर हो गया। इसके बावजूद पत्नी ने आरोपी पति के खिलाफ उतना सख्त ऐक्शन नहीं लिया।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
