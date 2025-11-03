शाहरुख खान को जानते हो? पूछकर युवक का विदेश में अपहरण, युद्ध में फंस गया युवक
सूडान में एक भारतीय युवक का अपहरण कर लिया गया। इस युवक का अपहरण रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) मिलिशिया ने किया है। यह युवक मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपहरणकर्ताओं ने युवक से पूछा कि क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो? इसके बाद उसे किडनैप कर लिया गया। बता दें कि सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज और सूडानी आर्म्ड फोर्सेज के बीच 2023 से ही युद्ध चल रहा है। सूडान की राजधानी खारतुम को इस खतरनाक युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसके चलते 13 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है।
इस अपरहरण का वीडियो भी सामने आया है। एनडीटीवी के मुताबिक जिस युवक का अपहरण हुआ है, उसका नाम आदर्श बेहरा है। वह ओडिशा के जगतसिंहपुर का रहने वाला है। वीडियो में एक अन्य आरएसएफ सिपाही बोल रहा है कि डगालो ठीक है। वह आरएसएफ के नेता मोहम्मद हमदान डगालो का नाम ले रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 साल के बेहरा का अपहरण सिटी ऑफ अल फाशिर से किया गया। यह खारतुम से करीब 1000 किमी दूर है। उसे संभवतः दक्षिण दारफुर में आरएसएफ के गढ़ न्याला ले जाया गया था।
इस बीच भारत में सूडान के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्ला अली एल्टॉम का बयान आया है। उन्होंने कहा कि देश युद्ध प्रभावित अल फशीर शहर में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) द्वारा अपहृत एक भारतीय नागरिक की रिहाई के लिए सूडानी अधिकारियों और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है।
सूडान के मानवीय संकट के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर, राजदूत ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं और गहराई से जुड़े हैं। भारत हमेशा से सूडान का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है-शांति और युद्ध दोनों समय में। इस संकट के दौरान, भारत ने सूडान को मानवीय सहायता प्रदान की है और ऐसा करना जारी रख रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सूडान को चिकित्सा सहायता और खाद्य आपूर्ति भेजी है, ‘‘जिसकी हम बहुत सराहना करते हैं।’’
