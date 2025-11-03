Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़man kidnapped in Sudan RSF asked do you know Shahrukh khan
शाहरुख खान को जानते हो? पूछकर युवक का विदेश में अपहरण, युद्ध में फंस गया युवक

शाहरुख खान को जानते हो? पूछकर युवक का विदेश में अपहरण, युद्ध में फंस गया युवक

संक्षेप: सूडान में एक भारतीय युवक का अपहरण कर लिया गया। इस युवक का अपहरण रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) मिलिशिया ने किया है। यह युवक मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपहरणकर्ताओं ने युवक से पूछा कि क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो?

Mon, 3 Nov 2025 10:32 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, खारतुम
share Share
Follow Us on

सूडान में एक भारतीय युवक का अपहरण कर लिया गया। इस युवक का अपहरण रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) मिलिशिया ने किया है। यह युवक मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपहरणकर्ताओं ने युवक से पूछा कि क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो? इसके बाद उसे किडनैप कर लिया गया। बता दें कि सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज और सूडानी आर्म्ड फोर्सेज के बीच 2023 से ही युद्ध चल रहा है। सूडान की राजधानी खारतुम को इस खतरनाक युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसके चलते 13 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस अपरहरण का वीडियो भी सामने आया है। एनडीटीवी के मुताबिक जिस युवक का अपहरण हुआ है, उसका नाम आदर्श बेहरा है। वह ओडिशा के जगतसिंहपुर का रहने वाला है। वीडियो में एक अन्य आरएसएफ सिपाही बोल रहा है कि डगालो ठीक है। वह आरएसएफ के नेता मोहम्मद हमदान डगालो का नाम ले रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 साल के बेहरा का अपहरण सिटी ऑफ अल फाशिर से किया गया। यह खारतुम से करीब 1000 किमी दूर है। उसे संभवतः दक्षिण दारफुर में आरएसएफ के गढ़ न्याला ले जाया गया था।

इस बीच भारत में सूडान के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्ला अली एल्टॉम का बयान आया है। उन्होंने कहा कि देश युद्ध प्रभावित अल फशीर शहर में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) द्वारा अपहृत एक भारतीय नागरिक की रिहाई के लिए सूडानी अधिकारियों और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है।

सूडान के मानवीय संकट के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर, राजदूत ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं और गहराई से जुड़े हैं। भारत हमेशा से सूडान का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है-शांति और युद्ध दोनों समय में। इस संकट के दौरान, भारत ने सूडान को मानवीय सहायता प्रदान की है और ऐसा करना जारी रख रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सूडान को चिकित्सा सहायता और खाद्य आपूर्ति भेजी है, ‘‘जिसकी हम बहुत सराहना करते हैं।’’

Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
World News In Hindi Sudan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।