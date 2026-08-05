ट्रंप की जान लेने की फिर साजिश? संदिग्ध गिरफ्तार, कार में मिला पिस्तौल; घर में हथियारों का जखीरा
यह गिरफ़्तारी उस घटना के एक साल से ज़्यादा समय बाद हुई है जब 2025 में एक जूरी ने एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के फ़्लोरिडा गोल्फ़ क्लब में ट्रंप की हत्या की कोशिश का दोषी पाया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का साया एक बार फिर मंडराने लगा है। कैलिफोर्निया में ट्रंप के एक फंड रेजिंग इवेंट से पहले नेशनल गोल्फ कोर्स के बाहर से एक ऐसे संदिग्ध को दबोचा गया है, जिसके इरादों ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, हिरासत में लिए गए संदिग्ध के पास से गोला-बारूद मिला, जबकि कार से एक लोडेड पिस्तौल बरामद की गई है। बाद में जब उसके घर की तलाशी में कई तो वहां हथियारों का जखीरा मिला, जिसमें कई मैगजीन, गोला-बारूद, बॉडी आर्मर और कुछ चिंताजनक नोट्स भी मिले। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के एक फंडरेजिंग कार्यक्रम में नेशनल गोल्फ कोर्स में जाने वाले थे।
लॉस एंजिल्स काउंटी शेरिफ़ विभाग ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लॉस एंजिल्स-इलाके में स्थित गोल्फ़ कोर्स के पास एक 38 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है। अधिकारियों का आरोप है कि वह ट्रंप के फंडरेज़िंग इवेंट से पहले सुरक्षा इंतजामों पर नजर रख रहा था। इस व्यक्ति की पहचान जीनिन जॉन टेले के तौर पर हुई है। उसे रविवार को हिरासत में लिया गया, जब अधिकारियों को उसकी जेब में गोलियों वाली 16-राउंड की मैगज़ीन मिली। अधिकारियों ने उसकी गाड़ी से एक लोडेड पिस्तौल भी बरामद की। बाद में जांचकर्ताओं ने पास के शहर डाउनी में उसके घर की तलाशी ली और वहां कई हथियार, मैगज़ीन, गोलियां, बॉडी आर्मर और ऐसी नोटबुक ज़ब्त कीं जिनमें अधिकारियों के अनुसार "चिंताजनक बातें" लिखी थीं।
गिरफ्तारी की टाइमिंग अहम
यह गिरफ़्तारी तब हुई जब ट्रंप लॉस एंजिल्स के दक्षिण में रैंचो पालोस वर्डेस स्थित ट्रंप नेशनल गोल्फ़ कोर्स में रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के लिए फंडरेज़िंग डिनर में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। शेरिफ़ विभाग के अनुसार, टेले इवेंट से दो दिन पहले गोल्फ़ कोर्स के आस-पास तस्वीरें ले रहा था और वीडियो बना रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वह सुरक्षा इंतज़ामों पर नजर रख रहा है।
संदिग्ध पर कई गंभीर आरोप
टेले पर कई गंभीर अपराधों (फ़ेलोनी) के आरोप लगाए गए हैं, जिनमें सेकंड-डिग्री रॉबरी (लूटपाट), बड़ी क्षमता वाली मैगज़ीन रखना और छोटी बैरल वाली राइफ़ल या शॉटगन रखना शामिल है। उस पर गाड़ी में छिपाकर हथियार ले जाने का भी मामूली अपराध (मिसडीमीनर) का आरोप है। उसने सोमवार को सभी आरोपों से इनकार किया। अदालत ने उसे गोल्फ़ कोर्स से दूर रहने और हथियार न रखने का आदेश दिया। उसकी ज़मानत राशि $250,000 तय की गई।
2.5 लाख डॉलर की भारी-भरकम जमानत
एफबीआई और सीक्रेट सर्विस अलर्ट फिलहाल आरोपी टेले पर सेकेंड-डिग्री डकैती, प्रतिबंधित हथियार और विस्फोटक रखने जैसे कई संगीन मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि वह अदालत में खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन उसकी 2.5 लाख डॉलर की भारी-भरकम जमानत और उसके पास से बरामद हथियारों का जखीरा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। एफबीआई की जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स और सीक्रेट सर्विस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या टेले किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय गिरोह का मोहरा तो नहीं है।सुरक्षा एजेंसियां भले ही अभी किसी "तत्काल खतरे" से इनकार कर रही हों, लेकिन जिस तरह से ट्रंप को बार-बार निशाना बनाया जा रहा है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है ।
ट्रंप पर पहले भी कई जानलेवा हमले हो चुके
13 जुलाई 2024: पेंसिल्वेनिया की रैली में उनके कान को चीरती हुई गोली निकल गई थी।
15 सितंबर 2024: फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स में झाड़ियों में छिपे हमलावर को पकड़ा गया था।
26 अप्रैल 2026: वाशिंगटन के एक कार्यक्रम में भी उन पर फायरिंग की गई थी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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