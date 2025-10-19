Hindustan Hindi News
ब्रिटेन में सिख महिला से बलात्कार मामले में ऐक्शन, एक पुरुष और महिला गिरफ्तार

संक्षेप: सिख महिला के साथ रेप और हमले की इस घटना को यूके संसद में भी उठाया गया, जहां गृह सचिव शबाना महमूद ने इस हमले की निंदा की थी। उन्होंने कहा था, ‘नस्ल या जातीयता से प्रेरित यौन हमले की भयावहता पूरी तरह से निंदनीय है।’

Sun, 19 Oct 2025 09:07 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में सिख महिला के साथ बलात्कार मामले में एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। ओल्डबरी इलाके में पिछले महीने इस अपराध को अंजाम दिया गया था। माना जा रहा है कि ये घटना नस्लीय भेदभाव के कारण अंजाम दी गई। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने बताया कि ये गिरफ्तारियां उसी काउंटी के हेल्सओवेन में महिला के साथ हुए रेप के सिलसिले में की गई हैं। बाद में दोनों आरोपियों को 20 वर्षीय ब्रिटिश सिख महिला के उत्पीड़न के मामले में भी गिरफ्तार किया गया।

पिछले महीने की यौन उत्पीड़न की घटना में 2 श्वेत पुरुष हमलावरों ने पीड़िता से कहा था, 'तुम इस देश में नहीं हो, यहां से निकल जाओ।' इस घटना ने सिख समुदाय में हड़कंप मचा दिया था। यूके की अपराध-निवारण संस्था क्राइमस्टॉपर्स ने इस नस्लीय रूप से प्रेरित बलात्कार के दोषियों की गिरफ्तारी और सजा के लिए जानकारी देने वालों के लिए 20 हजार पाउंड का इनाम घोषित किया था। ब्रिटिश सिख संगठनों ने भी सोशल मीडिया पर एकजुट होकर इस हमले के दोषियों की सजा के लिए कोई फुटेज प्रदान करने पर 10 हजार पाउंड के वित्तीय इनाम की पेशकश की थी।

ब्रिटेन की संसद में भी उठा मुद्दा

रेप और हमले की इस घटना को यूके संसद में भी उठाया गया, जहां गृह सचिव शबाना महमूद ने इस हमले की निंदा की थी। उन्होंने कहा था, 'नस्ल या जातीयता से प्रेरित यौन हमले की भयावहता पूरी तरह से निंदनीय है। मुझे यकीन है कि पूरा सदन मेरे साथ ऐसी अपराधों की सबसे कड़े शब्दों में निंदा करेगा। यह सरकार नस्लीय घृणा या हिंसा को उकसाने के लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
