गाजा में 'महामारी' बन रहा कुपोषण, खाना लाने जा रहे लोगों को गोलियों से भूना

गाजा में खाना लाने जा रहे चार लोगों को इजरायली सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर मार डाला। भूख से परेशान ये लोग समय से पहले ही खाना लेने निकल पड़े थे।

इजरायली सेना ने गाजा के दक्षिण में एक सैन्य क्षेत्र से होकर जा रहे चार लोगों को मार डाला। अस्पताल के सूत्रों एवं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वे चारों भोजन वितरण केंद्र से राहत सामग्री लेने जा रहे थे। इजराइल और हमास के बीच पिछले 22 महीने से जारी युद्ध के बाद गाजा में अकाल की स्थिति है। वहीं, इजरायली सेना शहर पर कब्जा करने के लिए योजनाबद्ध हमले के साथ आगे बढ़ रही है।

इजरायल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि लाखों लोगों की आबादी वाला यह शहर नष्ट हो सकता है। अल-अवदा अस्पताल और दो चश्मदीदों ने समाचार एजेंसी ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि चार फलस्तीनियों की उस समय मौत हो गई जब इजराइली सैनिकों ने उनपर गोली चला दी। ये लोग नेत्जारिम कॉरिडोर इलाके में स्थित भोजन वितरण केंद्र जा रहे थे। इस केंद्र का संचालन गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (जीएचएफ) करता है। यह घटना केंद्र से सैकड़ों मीटर दूर हुई।

बुरेज शरणार्थी शिविर में रह रहे दो बच्चों के पिता मोहम्मद आबेद ने कहा, ‘अंधाधुंध गोलीबारी की गई।’ खाना लेने जा रहे अबेद और अहमद सैय्यद ने बताया कि जब कुछ लोग निर्धारित समय से पहले वितरण स्थल की ओर बढ़े तो सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सैय्यद ने बताया कि उन्होंने और अन्य लोगों ने गोली लगने से घायल हुए दो लोगों की मदद की।

वहीं, जीएचएफ ने एक ईमेल में कहा, ‘यह घटना न तो हमारे केंद्र के पास हुई और न ही ऐसी हुई है जैसा कि बताया गया है।’ इज़रायली सेना ने इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।