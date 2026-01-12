कौन हैं भारतीय सेना की अधिकारी स्वाति शांता कुमार? संयुक्त राष्ट्र ने दिया बड़ा सम्मान

संक्षेप: मेजर स्वाति के प्रोजेक्ट को दुनिया भर के सभी UN शांति स्थापना मिशनों और UN एजेंसियों से मिले नॉमिनेशन में से शॉर्टलिस्ट किया गया था। उनकी टीम ने कई तरह के ऑपरेशन किए थे।

भारत की सैन्य अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र ने बड़े सम्मान से नवाजा है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से बेंगलुरु की मेजर स्वाति शांता कुमार को शांति स्थापना में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। मेजर स्वाति फिलहाल दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMISS) में सेवाएं दे रही हैं।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने मेजर स्वाति के "समान भागीदारी, स्थायी शांति" शीर्षक वाले प्रोजेक्ट की खूब प्रशंसा की। यह पुरस्कार उन कोशिशों को पुरस्कृत देता है जो UN चार्टर के अनुसार लैंगिक समानता और शांति स्थापना को बढ़ावा देती हैं।

मेजर स्वाति ने निभाई अहम भूमिका बता दें कि मेजर स्वाति के प्रोजेक्ट को दुनिया भर के सभी UN शांति स्थापना मिशनों और UN एजेंसियों से मिले नॉमिनेशन में से शॉर्टलिस्ट किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि टीम की प्रतिबद्धता ने भविष्य के शांति स्थापना मिशनों के लिए एक मजबूत उदाहरण पेश किया है। यह भी कहा गया है कि टीम ने दिखाया है कि जेंडर-समावेशी नेतृत्व नाजुक क्षेत्रों में स्थायी शांति और स्थिरता में कैसे योगदान दे सकता है।