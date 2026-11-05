इजरायल में नेतन्याहू को बड़ा झटका, साथी ने छोड़ा हाथ, अरब पार्टियों ने आइजेनकोट को दिया समर्थन

बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल में बड़ा झटका लगा है। उनका समर्थन करने वाली एक हरेदी पार्टी ने अपना हाथ खींच लिया है। दूसरी तरफ इजरायल की अरब पार्टियों ने गादी आइजेनकोट को समर्थन देने का ऐलान किया है।

इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू का एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के सपने को बड़ा झटका लगा है। अरब-इजरायली पार्टियों ने याशार पार्टी के गादी आइजेनकोट को समर्थन देने का ऐलान किया है। अरब पार्टियों के गठबंधन 'जॉइंट लिस्ट' ने गुरुवार को अपने समर्थन की घोषणा की और कहा कि वह राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से औपचारिक तौर पर आइसेनकोट के नाम की सिफारिश करेंगे। बता दें, इससे पहले राआम पार्टी के आठ सांसदों ने पहले ही अपना समर्थन देने का वादा किया है।

एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली पार्टियों ने नेतन्याहू के खिलाफ लामबंद होने का ऐलान शुरुआत में ही कर दिया था। नेतन्याहू ने भी अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाने के विचार को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं उन्होंने अरब पार्टियों को इस्लामिक कट्टरपंथ का समर्थक करार देते हुए विपक्षी नेताओं को भी इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। हालांकि, अब इजरायली राजनीति में गादी आइसेनकोट के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ गई है।

आइसेनकोट और अरब पार्टियों का साथ आना भी अप्रत्याशित इजरायल की राजनीति में अरब पार्टियों को दोनों ही मुख्य गठबंधन ने शुरुआत में साइड लाइन कर दिया था। 26 सितंबर को एक इंटरव्यू के दौरान याशार पार्टी के नेता गादी आइसेनकोट ने साफ किया था कि वह अरब पार्टियों को सरकार में शामिल नहीं करेंगे। उन्होंने तर्क दिया था कि उस समय कोई भी अरब या अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स (कट्टर धार्मिक) पार्टी गठबंधन में शामिल होने के लिए उनकी शर्तों को पूरा नहीं करती थी। आइसेनकोट ने पहले कहा था, "फिलहाल मुझे ऐसी कोई अरब या हारेदी पार्टी नहीं दिखती जो इन सिद्धांतों को मानती हो, जिसमें [राआम नेता] मंसूर अब्बास भी शामिल हैं। इसलिए, वे मेरी अगली सरकार का हिस्सा नहीं होंगे।"

नेतन्याहू की करीबी पार्टी ने भी छोड़ा उनका साथ बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा झटका बड़ी धार्मिक पार्टी हारेदी ने भी उनसे दूरी बना ली है। नेसेट में नेतन्याहू का समर्थन करने वाली इस पार्टी के पास 7 सीटें हैं। इस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह नेतन्याहू सहित किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं करेंगे।बता दें, हारेदी की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण नेतान्याहू की सरकार 'हारेदी' पुरुषों को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देने वाला कानून पास करने में विफल रही।

नेसेट में किसका क्या हाल? इजरायल की 120 सदस्यीय नेसेट (संसद) में दोनों ही गठबंधन पूर्व बहुमत हासिल करने में नाकामयाब रहे हैं। लेकिन अब गादी आइजेनकोट को अरब पार्टियों के समर्थन के बाद वह 67 सदस्यों के साथ बहुमत हासिल करने की तरफ बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ लिकुड के नेतृत्व में नेतन्याहू के गठबंधन के पास केवल 58 सीटें हैं। ऐसी स्थिति में गादी आइसेनकोट का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय दिखाई दे रहा है।