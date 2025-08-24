Major Israeli airstrike in Yemen capital Sanaa targeting Houthi rebels यमन की राजधानी सना में बड़ा इजरायली हवाई हमला, हूती विद्रोहियों को बनाया निशाना, International Hindi News - Hindustan
Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, सनाSun, 24 Aug 2025 09:01 PM
यमन की राजधानी सना में रविवार तड़के इजरायली हवाई हमले हुए। स्थानीय मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई। खबर के अनुसार, ईरान समर्थित विद्रोहियों द्वारा इजराइल पर क्लस्टर बम दागे जाने के कुछ ही दिन बाद इजराइल का यह हमला हुआ है।

हूती विद्रोहियों द्वारा संचालित ‘अल-मसीरा चैनल’ ने इन हमलों की सूचना दी है। विद्रोहियों के कब्जे वाले सना पर 17 अगस्त के बाद यह पहला हमला है। इजराइल ने उस वक्त कहा था कि हमलों में ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका इस्तेमाल विद्रोहियों द्वारा किया जाता था।

इजराइल ने रविवार के हमले की पुष्टि नहीं की। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने 22 महीनों से भी ज़्यादा समय से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं तथा लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि वे गाज़ा पट्टी में युद्ध के बीच फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ये हमले कर रहे हैं।

इजरायली वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार रात यमन से इजराइल की ओर दागी गई क्लस्टर बम वाली मिसाइल एक नए ख़तरे का संकेत है। अधिकारी ने बताया कि हूती विद्रोहियों ने 2023 में इजराइल की ओर रॉकेट दागना शुरू करने के बाद से पहली बार इजराइल पर क्लस्टर बम दागा है। अधिकारी ने बताया कि क्लस्टर बमों के इस्तेमाल से इजराइल के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है।

