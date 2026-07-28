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जापान में सबसे बड़ा भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी; 7.1 से दहला गया देश

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, टोक्यो
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जापान में भयंकर भूकंप आ गया है, जिसके बाद स्थानीय मौसम विभाग ने सुनामी का अलर्ट जारी किया है। लोगों से समुद्री इलाकों से दूर जाने के लिए कहा है। कहा जा रहा है कि जापानी सीजमिक स्केल के हिसाब से यह सबसे तीव्र भूकंप है।

Japan Earthquake Today
जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। (Photo by Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

जापान में भीषण भूकंप आ गया है। देश के दक्षिणी हिस्से में आई आफत के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। खबर है कि इस भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है। वॉर्निग दी गई है कि इस दौरान समुद्र की लहरें कई फीट ऊंची तक उठ सकती हैं। इसके अलावा स्थानीय एजेंसी ने जापान के कम से कम 7 क्षेत्रों के लिए भूकंप की चेतावनी भी जारी की है।

जापान के मौसम विभाग के मुताबिक, 7.1 का भूकंप कुमामोटो में दर्ज किया गया है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जापान के भूकंप स्केल पर यह सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है, जिसकी तीव्रता शिंदो 7 माफी गई है। मौसम विभाग ने सुनामी अलर्ट जारी करने के बाद लोगों से समुद्र और तटीय स्थानों से दूर रहने के लिए कहा है।

खबर है कि इस भूकंप के बाद न्यूक्लियर प्लांट अभी तक सुरक्षित हैं। इनमें किसी तरह की कोई खराबी नहीं पाई गई है।

राजधानी टोक्यो से कितना दूर

एजेंसी का कहना है कि सुनामी की चेतावनी कुमामोटो के पश्चिमी तट पर स्थित आरिएक बे के लिए जारी की गई है। यह टोक्यो से करीब 900 किमी की दूरी पर है। साल 2016 में भी कुमामोटो में भीषण भूकंप आया था, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तब 1800 लोग घायल हुए थे और हजारों घर भी तबाह हो गए थे।

और कहां तक असर

जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यात्सुहिरो, उतो और माशिकी और मिसातो में शिंदो स्केल पर 6 का भूकंप दर्ज किया गाय है। साथ ही नागासाकी, कागोशिमा, फुकुओका, सागा और मियाजाकी में भी 5 या इससे कम की तीव्रता के झटके महसूस किए गए हैं। कहा जा रहा है कि भूकंप का केंद्र उकी में 10 किमी नीचे था।

45 हजार घर अंधेरे में

रिपोर्ट में क्युशु इलेक्ट्रिक के हवाले से कहा गया है कि कुमामोटो में करीब 45 हजार 600 घरों की बिजली गुल हो गई है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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