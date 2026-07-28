जापान में सबसे बड़ा भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी; 7.1 से दहला गया देश
जापान में भयंकर भूकंप आ गया है, जिसके बाद स्थानीय मौसम विभाग ने सुनामी का अलर्ट जारी किया है। लोगों से समुद्री इलाकों से दूर जाने के लिए कहा है। कहा जा रहा है कि जापानी सीजमिक स्केल के हिसाब से यह सबसे तीव्र भूकंप है।
जापान में भीषण भूकंप आ गया है। देश के दक्षिणी हिस्से में आई आफत के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। खबर है कि इस भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है। वॉर्निग दी गई है कि इस दौरान समुद्र की लहरें कई फीट ऊंची तक उठ सकती हैं। इसके अलावा स्थानीय एजेंसी ने जापान के कम से कम 7 क्षेत्रों के लिए भूकंप की चेतावनी भी जारी की है।
जापान के मौसम विभाग के मुताबिक, 7.1 का भूकंप कुमामोटो में दर्ज किया गया है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जापान के भूकंप स्केल पर यह सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है, जिसकी तीव्रता शिंदो 7 माफी गई है। मौसम विभाग ने सुनामी अलर्ट जारी करने के बाद लोगों से समुद्र और तटीय स्थानों से दूर रहने के लिए कहा है।
खबर है कि इस भूकंप के बाद न्यूक्लियर प्लांट अभी तक सुरक्षित हैं। इनमें किसी तरह की कोई खराबी नहीं पाई गई है।
राजधानी टोक्यो से कितना दूर
एजेंसी का कहना है कि सुनामी की चेतावनी कुमामोटो के पश्चिमी तट पर स्थित आरिएक बे के लिए जारी की गई है। यह टोक्यो से करीब 900 किमी की दूरी पर है। साल 2016 में भी कुमामोटो में भीषण भूकंप आया था, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तब 1800 लोग घायल हुए थे और हजारों घर भी तबाह हो गए थे।
और कहां तक असर
जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यात्सुहिरो, उतो और माशिकी और मिसातो में शिंदो स्केल पर 6 का भूकंप दर्ज किया गाय है। साथ ही नागासाकी, कागोशिमा, फुकुओका, सागा और मियाजाकी में भी 5 या इससे कम की तीव्रता के झटके महसूस किए गए हैं। कहा जा रहा है कि भूकंप का केंद्र उकी में 10 किमी नीचे था।
45 हजार घर अंधेरे में
रिपोर्ट में क्युशु इलेक्ट्रिक के हवाले से कहा गया है कि कुमामोटो में करीब 45 हजार 600 घरों की बिजली गुल हो गई है।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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