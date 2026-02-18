रमजान पर बड़ी कूटनीतिक सफलता; सऊदी की मध्यस्थता में तालिबान ने छोड़े 3 पाकिस्तानी सैनिक

रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत पर अफगानिस्तान ने एक सकारात्मक कदम उठाते हुए तीन पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया है। ये सैनिक अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़पों के दौरान पकड़े गए थे।

रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत पर अफगानिस्तान ने एक सकारात्मक कदम उठाते हुए तीन पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया है। ये सैनिक अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़पों के दौरान पकड़े गए थे। सऊदी अरब की मध्यस्थता और अनुरोध पर यह रिहाई हुई, जिसे तालिबान सरकार ने अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने और रमजान की दया-क्षमा की भावना के रूप में वर्णित किया है। अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद और उप-प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने इसकी पुष्टि की, तथा सैनिकों को काबुल में आए सऊदी प्रतिनिधिमंडल को सौंप दिया गया।

सोशल मीडिया एक्स पोस्ट में हमदुल्लाह फितरत कहा कि अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात की नीति के अनुसार, जो सभी देशों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने पर जोर देती है, और पवित्र रमजान महीने के आगमन के सम्मान में, जो ईश्वरीय दया और क्षमा का महीना है, तथा मित्रवत देश सऊदी अरब के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, साथ ही सोमवार को काबुल पहुंचे वार्ता दल की मेजबानी के अवसर पर 12 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तानी पक्ष के साथ झड़पों में पकड़े गए तीन पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया गया और सऊदी अरब से आए सम्मानित प्रतिनिधिमंडल को सौंप दिया गया।

रमजान का पहला दिन आज बता दें कि बुधवार को रमजान का पहला दिन मनाया जा रहा है, जिसमें मुसलमान सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। खामा प्रेस के अनुसार, तालिबान द्वारा भी रमजान की शुरुआत मनाने की उम्मीद है, जो क्षेत्रीय स्तर पर चंद्रमा दिखने की घोषणाओं और समुदायों में पहले से चल रही तैयारियों के अनुरूप है।

12 अक्तूबर क्या हुआ था? पाकिस्तान की सेना ने 12 अक्टूबर 2025 को दावा किया था कि उसने 200 से अधिक अफगान लड़ाकों को मार गिराया, जबकि अफगानिस्तान का दावा है कि सीमा पर हुई झड़पों में उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। अल जजीरा के अनुसार, अफगानिस्तान के तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने रविवार को कहा था कि 30 अन्य पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए और उनके पास बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी हथियार बरामद हुए।