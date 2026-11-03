US को बड़ा झटका: ईरान ने ढेर किए दो अमेरिकी ड्रोन, होर्मुज में 3 टैंकर माइंस से टकराए

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बताया कि उसने बंदर खमीर के तटीय इलाके के ऊपर दो अमेरिकी LUCAS ड्रोन मार गिराए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ये ड्रोन बंदर खमीर के पास गिराए गए।

अमेरिका और ईरान एक बार आमने-सामने आ गए हैं। तनाव के बीच दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐक्शन लेने लगे हैं। खबर है कि ईरान के दो अमेरिकी ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने देश के दक्षिणी तटीय इलाके बंदर खमीर के ऊपर दो अमेरिकी ड्रोन मार गिराए हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, IRGC ने बताया कि ये दोनों LUCAS ड्रोन बंदर खमीर के तटीय क्षेत्र में गिराए गए। IRGC के अनुसार, ड्रोन ईरान की हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें निशाना बनाया गया।

बता दें कि बंदर खमीर ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण इलाका है, जो होर्मुज के करीब आता है। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में अमेरिकी और ईरानी बलों के बीच तनाव बढ़ा है। ड्रोन गिराने और टैंकरों के माइंस से टकराने की घटनाओं ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कतर की मध्यस्थता कोशिशों को क्षेत्रीय देशों की ओर से समर्थन मिल रहा है, ताकि स्थिति और बिगड़ने से रोकी जा सके।

होर्मुज में बढ़ा तनाव इस घटना के साथ ही होर्मुज स्ट्रेट में भी तनाव और बढ़ गया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि होर्मुज में तीन तेल टैंकर माइंस से टकरा गए। मीडिया के मुताबिक, ये टैंकर 'अनधिकृत रास्ते' यानी बिना इजाजत वाले रास्ते से गुजर रहे थे, उसी वक्त उनके साथ यह घटना हुई। बता दें कि होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। ईरान का अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद इस रास्ते पर असर पड़ा है। आये दिन माइंस से टकराने की खबर सामने आती रहती हैं।

इसी बीच कतर ने मध्यस्थता के प्रयासों को जारी रखने की बात कही है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार रात तेहरान गई मध्यस्थता टीम दोहा लौट आई है। हालांकि टीम के वापस आने के बाद भी ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। प्रवक्ता ने कहा कि तनाव बढ़ाने के खिलाफ क्षेत्र के देशों और खाड़ी देशों की राय एक जैसी है। दोनों पक्ष अब प्रस्ताव पर विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और आगे की स्थिति पर विचार-विमर्श चल रहा है।

केश्म द्वीप पर हमला इससे पहले अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के केश्म द्वीप पर हमला किया था। रिपोर्टों के मुताबिक, यह हमला तेहरान के हमले के जवाब में रक्षात्मक उद्देश्य से किया गया। रात में केश्म द्वीप पर विस्फोटों की आवाज सुनाई दी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि इस घटना के पीछे अमेरिकी सशस्त्र बल थे। अखबार ने बताया कि अमेरिकी सेना पिछले कुछ हफ्तों से ईरान के खिलाफ छोटे स्तर पर गुप्त हमले कर रही थी। न्यूजनेशन की पत्रकार केली मेयर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक अज्ञात अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि यह अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाले ईरानियों के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई थी।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी लड़ाकू विमान ने होर्मुज के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी विमान पर ईरान की ओर से कथित हमले की कोशिश के जवाब में द्वीप पर मिसाइल प्रक्षेपण प्रणालियों को निशाना बनाया। यह हमला ईरान की IRGC की कथित कोशिश के जवाब में किया गया था।