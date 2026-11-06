फ्रांस में ब्लड बैंक पर बड़ा अटैक, फ्रिज का तापमान -30 से सीधा 110 डिग्री सेल्सियस करने की कोशिश
मॉनिटरिंग और अलार्म सिस्टम ने समय रहते इस हमले को पकड़ लिया। कर्मचारियों ने तुरंत कदम उठाए। किसी भी ब्लड प्रोडक्ट का नुकसान नहीं हुआ। फ्रिज में रखे प्लाज्मा को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया।
यूरोप के कई देशों में सुपरमार्केट और कोल्ड स्टोरेज के बाद अब फ्रांस के ब्लड बैंक पर साइबर हमले किए गए हैं। रविवार और सोमवार को हुए इस हमले में ब्लड बैंक के फ्रीजिंग सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की गई। फ्रेंच ब्लड एस्टेब्लिशमेंट (EFS) ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्लाज्मा और ब्लड सैंपल रखने वाले तीन कोल्ड स्टोरेज सेंटरों की कूलिंग को व्यवस्थित करने वाले वेंडर को निशाना बनाया गया।
हैकरों का मकसद फ्रिज का तापमान अत्यधिक बढ़ाकर खून की आपूर्ति को बर्बाद करना था। फ्रांसीसी अखबार ले कनाड एनचेन की रिपोर्ट के मुताबिक, हैकरों ने तापमान को शून्य से 30 डिग्री नीचे (-30°C) के बजाय सीधे 110°C पर सेट करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि इस तापमान पर पानी खौलने लगता है।
तुरंत एक्शन से टला बड़ा हादसा
EFS ने बताया कि मॉनिटरिंग और अलार्म सिस्टम ने समय रहते इस हमले को पकड़ लिया। कर्मचारियों ने तुरंत कदम उठाए। किसी भी ब्लड प्रोडक्ट का नुकसान नहीं हुआ। फ्रिज में रखे प्लाज्मा को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। मरीजों के स्वास्थ्य और खून की आपूर्ति पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा है।
इस हमले के लिए कौन जिम्मेदार?
रेफ्रिजरेशन कंपनी कूलवर्ल्ड का कहना है कि यह उनके सिस्टम की गलती नहीं है, बल्कि एक थर्ड-पार्टी सप्लायर इसके लिए जिम्मेदार है। यह सप्लायर उनके सीधे नियंत्रण से बाहर था। फ्रांस की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एहतियात के तौर पर फ्रिज के रिमोट एक्सेस को तुरंत बंद कर दिया गया है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि इस हमले के पीछे किस हैकर ग्रुप का हाथ है।
यूरोप में पहले भी हुए ऐसे हमले
यह कोई नया हमला नहीं है। पिछले रविवार और सोमवार को ही फ्रांस और जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों के सुपरमार्केट्स के फ्रिज पर भी ऐसा ही साइबर हमला हुआ था। भारी मात्रा में फ्रीज किया हुआ खाना खराब हो गया था। करीब तीन हफ्ते पहले भी फ्रांस के दर्जनों सुपरमार्केट्स को इसी तरह निशाना बनाया गया था। इन साइबर हमलों से सुपरमार्केट कंपनियों को करोड़ों यूरो का नुकसान हुआ है। डच सुपरमार्केट चेन अहोल्ड डेलहाइज के मुताबिक, अक्टूबर में हुए हमले के कारण उनकी तिमाही बिक्री में करीब 250 मिलियन यूरो (लगभग 281 मिलियन डॉलर) की गिरावट आने की आशंका है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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