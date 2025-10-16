मोहम्मद यूनुस को खालिदा जिया की नसीहत- सेना के साथ ज्यादा टेंशन नहीं करने का

संक्षेप: बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 16 सक्रिय सैन्य अधिकारियों और 14 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। इन पर पूर्व शासनकाल में राजनीतिक विरोधियों को जबरन गुमशुदा करने के आरोप लगाए गए हैं।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को सेना के साथ किसी भी तरह के तनाव से दूर रहने की चेतावनी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी ने सैन्य अधिकारियों के खिलाफ नागरिक ट्रिब्यूनल में चल रही कानूनी कार्रवाइयों पर यह टिप्पणी की है। ये मुकदमे अंतरिम सरकार और सेना के बीच बढ़ते मतभेदों का कारण बन रहे हैं। पार्टी का मानना है कि यूनुस सरकार को सशस्त्र बलों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है।

यह चेतावनी ढाका में यूनुस द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बुलाई गई एक आपात बैठक के दौरान दी गई। बैठक का मकसद सैन्य कर्मियों पर मुकदमा चलाने के सरकारी फैसले को लेकर हो रहे दबाव और विवादों का समाधान करना था। बीएनपी ने कहा कि देश को संतुलित अवस्था में रहना चाहिए। हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही पार्टी ने अगले साल फरवरी में प्रस्तावित आम चुनावों से पहले एकता और स्थिरता कायम रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 16 सक्रिय सैन्य अधिकारियों और 14 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। इन पर पूर्व शासनकाल में 'राजनीतिक विरोधियों को जबरन गुमशुदा करने, अपहरण करने और यातना देने' के आरोप लगाए गए हैं। वारंट जारी होने के बाद सेना ने सूचना दी कि 16 में से 15 अधिकारी 'सैन्य हिरासत' में हैं, जबकि एक मेजर जनरल फरार हो गया है।

सेना का कहना है कि उसे वारंट की आधिकारिक प्रतियां नहीं मिली हैं, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या इन अधिकारियों पर नागरिक अदालत में मुकदमा चलेगा या सैन्य कोर्ट मार्शल के तहत। इसके बाद सरकार ने ढाका छावनी के भीतर एक इमारत को अस्थायी जेल के रूप में घोषित कर दिया, जिससे जनता में असंतोष और तेज हो गया।