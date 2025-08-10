तुर्की में 6.1 तीव्रता के साथ हिली धरती, भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक्स भी; दहशत में लोग
तुर्की में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई है। भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक्स भी महसूस किए गए।
तुर्की में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तुर्की की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी प्रांत सिंदिर्गी में रविवार शाम 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप के झटके इस्तांबुल में भी महसूस किए गए। भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक्स भी आए। इससे लोगों में दो साल पहले आए विनाशकारी भूकंप की याद ताजा हो गई। उस विनाशकारी भूकंप में हजारों लोगों की जान चली गई थी। सरकार ने लोगों को शांत रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है।
तुर्की की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (AFAD) ने कहा कि भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक्स भी आए, जिनमें से एक की तीव्रता 4.6 थी। एजेंसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे क्षतिग्रस्त भवनों में प्रवेश न करें ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप के केंद्र सिंदिर्गी में एक भवन धराशायी हो गया है। यह इलाका सिंदिर्गी से लगभग 200 किलोमीटर (125 मील) दूर है।
दो साल पहले भूकंप ने ले ली थी हजारों की जान
बता दें कि तुर्की में इससे पहले विनाशकारी भूकंप 6 फरवरी 2023 को आया था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर लगभग 7.8 दर्ज की गई थी। इस भूकंप और उसके बाद आए झटकों ने तुर्की के दक्षिणपूर्वी और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग बेघर हुए थे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।