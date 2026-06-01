'मेरा बेस्ट सेक्स जॉन एफ केनेडी जूनियर के साथ था', मैडोना का चौंकाने वाला खुलासा
मैडोना और जॉन एफ केनेडी जूनियर का रिश्ता 1980 के दशक के अंत में बहुत छोटा और फ्लिंग के रूप में रहा था। उस समय मैडोना शॉन पेन से शादीशुदा थीं, जबकि जेएफके जूनियर मॉडल क्रिस्टीना हाग के साथ रिलेशनशिप में थे।
पॉप आइकॉन मैडोना ने अपने नए एल्बम कॉन्फेशंस II को प्रमोट करने के लिए ग्रिंडर ऐप के साथ एक वीडियो बनाया। वीडियो में राउल लोपेज ने उनसे सीधा सवाल पूछा, 'आपके जीवन का सबसे अच्छा सेक्स किसके साथ था?' मैडोना ने जवाब देते हुए कहा कि वे केवल मृत व्यक्तियों का नाम लेंगी। इसके बाद उन्होंने मुंह पर हाथ रखकर फुसफुसाते हुए कहा, 'जॉन केनेडी जूनियर।' इस बात पर पूरे ग्रुप ने चौंककर शट अप कहा।
मैडोना और जॉन एफ केनेडी जूनियर का रिश्ता 1980 के दशक के अंत में बहुत छोटा और फ्लिंग के रूप में रहा था। उस समय मैडोना शॉन पेन से शादीशुदा थीं, जबकि जेएफके जूनियर मॉडल क्रिस्टीना हाग के साथ रिलेशनशिप में थे। एक किताब 'जेएफके जूनियर: एन इंटीमेट ओरल बायोग्राफी' के अनुसार, मैडोना ने उन पर पहल की थी क्योंकि वे उस समय अपनी करियर की ऊंचाई पर थीं।
जॉन एफ केनेडी के बारे में क्या बताया
जेएफके जूनियर के एक करीबी दोस्त ने बताया कि यह शारीरिक आकर्षण पर आधारित था, कुछ ज्यादा गंभीर नहीं। दिलचस्प बात यह है कि किताब के मुताबिक, दोनों ने पूरा संबंध नहीं बनाया क्योंकि मैडोना HIV रोकथाम को लेकर बहुत सतर्क थीं। फिर भी उन्होंने दूसरे तरीकों से मजे किए और जेएफके जूनियर ने मैडोना के शरीर की तारीफ की थी।
वीडियो में राउल लोपेज ने कहा कि कई लोग जेएफके जूनियर की शारीरिक क्षमता की तारीफ करते हैं। मैडोना ने 'हम्म' कहकर इसकी पुष्टि की। लोपेज ने आगे कहा कि वे तीसरी व्यक्ति हैं जिन्होंने यह बात कही है। मैडोना ने मृत प्रेमियों में JFK जूनियर को सबसे बेहतर बताया, जिनमें जीन-मिशेल बास्कियात, ल्यूक पेरी और टुपैक शाकुर जैसे नाम शामिल हैं।
यह खुलासा मैडोना की बोल्ड और खुलकर बात करने वाली छवि को फिर से उजागर करता है। वीडियो ग्रिंडर ऐप के ग्रिंडर प्रेजेंट्स पर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध होगा। साथ ही कंपनी उनके नए एल्बम के लिमिटेड एडिशन विनाइल भी जारी कर रही है। मैडोना फिलहाल एकेम मॉरिस के साथ डेटिंग कर रही हैं और हाल ही में मेट गाला में साथ दिखी थीं। यह घटना 1990 के दशक की हॉलीवुड और अमेरिकी राजनीति की ग्लैमरस दुनिया की झलक दिखाती है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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