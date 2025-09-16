फिलिस्तीन को राष्ट्र मानने को तैयार हो गया एक और देश, भारत पहले ही दे चुका है समर्थन

फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का समर्थन करने वाले देशों की लिस्ट लंबी हो रही हैे।अब लग्जमबर्ग भी संयुक्त राष्ट्र में समर्थन को तैयार नहीं है।

फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का समर्थन करने वाले देशें की फेहरिस्त लगातार लंबी ही होती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लग्जमबर्ग ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का समर्थन करने का फैसला किया है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री लूक फ्रीडेन और विदेश मंत्री जेवियर बीटल ने इस फैसले के बारे में अपनी कैबिनेट को जानकार दे दी है।

बता दें कि भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को मंजूरी गई। इसके तहत दो राष्ट्र समाधान निकालने लिए 142 देशों ने समर्थन में वोट किया जबकि 10 देशों ने विरोध किया। वहीं 10 देशों ने वोटिंग से दूरी बना ली।

क्या है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन सऊदी अरब और फ्रांस की अगुआई में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके अंतरगत जुलाई में दो राष्ट्र समाधान के लिसए एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस डिक्लेरेशन में कहा गया था कि युद्धविराम की घोषणा के बाद फिलिस्तीनी प्रशासन को पूरे इलाके का प्रशासन सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा यूएन के तहत एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय मिशन गाजा में तैनात किया जाएगा जो कि शांति समझौते की निगरानी करेगा।

भारत ने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का खुलकर समर्थन किया है। वहीं यूएन में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने कहा है कि यह शांति की एक उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह डिक्लेरेशन दुनिया की चाहत को दिखाता है। वहीं इजरायल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इजरायल ने कहा कि फिलिस्तीन जैसा कोई राष्ट्र नहीं होगा। इजरायली राजदूत ने कहा कि यह सब नाटक भर है। अमेरिका ने भी इजरायल का ही साथ दिया है।