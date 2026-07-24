ईरान के पास समुद्र में LPG टैंकर पर हमला, 28 भारतीय क्रू मेंबर्स थे सवार
राहतभरी बात यह रही कि ईरान में भारतीय एम्बेसी ने पुष्टि की है कि सभी भारतीय क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और वे संबंधित अधिकारियों के साथ करीबी संपर्क में हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों एक-दूसरे पर हमलावर हैं और यह तनाव जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा। शुक्रवार को ईरान के समुद्र में एक एलपीजी टैंकर पर हमला किया गया, जिसमें 28 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। हालांकि, राहतभरी बात यह रही कि ईरान में भारतीय एम्बेसी ने पुष्टि की है कि सभी भारतीय क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और वे संबंधित अधिकारियों के साथ करीबी संपर्क में हैं।
ईरान में भारतीय एम्बेसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोजाम्बिक के झंडे वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर आज दिन में हमला हुआ था। एम्बेसी ने लिखा, "तेहरान में भारतीय एम्बेसी को पता है कि मोजाम्बिक के झंडे वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर आज सुबह ईरानी पानी में हमला हुआ। जहाज पर 28 भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं। एम्बेसी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और कन्फर्म किया है कि सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं।"
होर्मुज को लेकर बढ़ा अमेरिका-ईरान में तनाव
बता दें कि समुद्री व्यापार मार्गों को लेकर तनाव बढ़ने के बीच अमेरिका की सेना ने ईरान पर लगातार 13वीं रात हवाई हमले किए। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हमला किया है। इस घटनाक्रम से ईरान से जुड़ा संघर्ष और व्यापक होने की आशंका बढ़ गई है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई।
होर्मुज के आसपास विस्फोट
ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि केश्म और बंदर अब्बास के आसपास स्थित होर्मुज क्षेत्र में विस्फोट हुए, जिनमें कथित तौर पर दो लोग घायल हुए। इसके अलावा देश के उत्तर-पश्चिम में अंदीमेश्क, ओमीदियेह और फिरूजाबाद के निकट भी विस्फोट होने की खबर है। 'यूएस सेंट्रल कमांड' (सेंटकॉम) ने कहा कि नए हमले स्थानीय समयानुसार सुबह करीब पांच बजे से पहले समाप्त हो गए। सेंटकॉम के अनुसार, इन हमलों का उद्देश्य ''क्षेत्रीय जलक्षेत्र से गुजरने वाले असैन्य नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना था।'' अमेरिका होर्मुज पर फिर से नियंत्रण स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है।
इराकी शहर को बनाया गया निशाना
वहीं, अमेरिकी सेना की मौजूदगी वाले एक उत्तरी इराकी शहर को शुक्रवार को विस्फोटकों से लदे ड्रोन से निशाना बनाया गया, जबकि बहरीन में सायरन बजने की सूचना है। ये घटनाएं अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के खिलाफ लगातार 13वीं रात हमले करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुईं। पिछले हफ्ते तनाव फिर से बढ़ गया। अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, जबकि तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हमले किए और इलाके में अमेरिक की संपत्तियों और उसके सहयोगियों को निशाना बनाया। यह स्ट्रेट दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक अहम मार्ग है और ताजा लड़ाई का केंद्र भी यही है। ईरानी हमलों से यह जलमार्ग बंद हो सकता है, जिससे दुनिया भर में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और भारी आर्थिक उथल-पुथल मच सकती है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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