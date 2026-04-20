Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

8 बच्चों और पत्नी की गोली मारकर कर दी हत्या, पूरे इलाके में दहशत; आखिर क्या था विवाद

Apr 20, 2026 07:04 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने जिन बच्चों को मारा, उनमें उसके अपने 7 बच्चे भी शामिल थे। यह घटना हाल के वर्षों में अमेरिका की सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी घटनाओं में से एक मानी जा रही है, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है।

8 बच्चों और पत्नी की गोली मारकर कर दी हत्या, पूरे इलाके में दहशत; आखिर क्या था विवाद

लुइसियाना के श्रेवपोर्ट में बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार पर हमला करते हुए 8 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने जिन बच्चों को मारा, उनमें उसके अपने 7 बच्चे भी शामिल थे। यह घटना हाल के वर्षों में अमेरिका की सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी घटनाओं में से एक मानी जा रही है, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है।

ये भी पढ़ें:पाक के मंसूबों पर आखिरी घड़ी में ईरान ने ही फेर दिया पानी; अटक गई US संग वार्ता?

पुलिस ने बताया कि हमलावर की पहचान शमर एल्किन्स के रूप में हुई है। उसने अपनी पत्नी और एक अन्य महिला को भी गोली मार दी, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस पीछा करते हुए उसे घेरने में सफल रही। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान में जुटे 3 लाख हिंदू, हिंगलाज माता मंदिर में मना उत्सव; जानें इतिहास

मृतकों में 3 लड़के और 5 लड़कियां

जानकारी के अनुसार, मारे गए बच्चों की उम्र 3 से 11 साल के बीच थी, जिनमें तीन लड़के और पांच लड़कियां शामिल हैं। घटना रविवार तड़के शुरू हुई, जब आरोपी ने पहले एक घर में एक महिला को गोली मारी और फिर कुछ ही दूरी पर स्थित दूसरे घर में जाकर बच्चों को निशाना बनाया। एक बच्चा जान बचाने के लिए घर की छत से कूद गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके बचने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:नेपाल सरकार ने भारतीय सामानों पर लिया ऐसा फैसला कि भड़क गए लोग, जोरदार प्रदर्शन

बताया जा रहा है कि आरोपी और उसकी पत्नी के बीच अलगाव की प्रक्रिया चल रही थी और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो रहा था। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने इस घटना को बेहद दुखद बताया है। टॉम अर्सीनॉक्स ने कहा कि यह उनके शहर की अब तक की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और लोग पीड़ित परिवार के लिए मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
America Murder Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।