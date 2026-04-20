8 बच्चों और पत्नी की गोली मारकर कर दी हत्या, पूरे इलाके में दहशत; आखिर क्या था विवाद
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने जिन बच्चों को मारा, उनमें उसके अपने 7 बच्चे भी शामिल थे। यह घटना हाल के वर्षों में अमेरिका की सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी घटनाओं में से एक मानी जा रही है, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है।
लुइसियाना के श्रेवपोर्ट में बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार पर हमला करते हुए 8 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने जिन बच्चों को मारा, उनमें उसके अपने 7 बच्चे भी शामिल थे। यह घटना हाल के वर्षों में अमेरिका की सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी घटनाओं में से एक मानी जा रही है, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है।
पुलिस ने बताया कि हमलावर की पहचान शमर एल्किन्स के रूप में हुई है। उसने अपनी पत्नी और एक अन्य महिला को भी गोली मार दी, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस पीछा करते हुए उसे घेरने में सफल रही। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई।
मृतकों में 3 लड़के और 5 लड़कियां
जानकारी के अनुसार, मारे गए बच्चों की उम्र 3 से 11 साल के बीच थी, जिनमें तीन लड़के और पांच लड़कियां शामिल हैं। घटना रविवार तड़के शुरू हुई, जब आरोपी ने पहले एक घर में एक महिला को गोली मारी और फिर कुछ ही दूरी पर स्थित दूसरे घर में जाकर बच्चों को निशाना बनाया। एक बच्चा जान बचाने के लिए घर की छत से कूद गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके बचने की उम्मीद है।
बताया जा रहा है कि आरोपी और उसकी पत्नी के बीच अलगाव की प्रक्रिया चल रही थी और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो रहा था। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने इस घटना को बेहद दुखद बताया है। टॉम अर्सीनॉक्स ने कहा कि यह उनके शहर की अब तक की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और लोग पीड़ित परिवार के लिए मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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