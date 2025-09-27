lorenz kraus killed his parents then chilling confession on TV interview USA वो कष्ट में थे, उन्हें मुक्ति दिला दी, मां-बाप को मारकर दफनाने वाले बेटे का सनसनीखेज खुलासा, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़lorenz kraus killed his parents then chilling confession on TV interview USA

एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में 53 साल के एक व्यक्ति ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस व्यक्ति का कहना है कि उसने अपने माता-पिता को मारकर, लाश घर के पिछवाड़े में दफना दी। यह बातें उसने एक टीवी इंटरव्यू में कही।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनSat, 27 Sep 2025 05:49 PM
एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में 53 साल के एक व्यक्ति ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस व्यक्ति का कहना है कि उसने अपने माता-पिता को मारकर, लाश घर के पिछवाड़े में दफना दी। यह बातें उसने एक टीवी इंटरव्यू में कही। इंटरव्यू देने के लिए उसने खुद ही रिपोर्टर को बुलाया था। उसके कबूलनामे का यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। अपने माता-पिता की हत्या की बात कबूलते हुए उसके चेहरे पर जरा भी पश्चाताप का भाव नहीं है। इसके बजाए वह कह रहा है कि उसके पैरेंट्स कष्ट में थे। उन्हें मौत देकर उसने अपना बेटा होने का फर्ज पूरा किया है।

यह पूरा मामला अमेरिका का है। यहां के अल्बानी में रहने वाले 53 साल के लोरेंज क्रॉस ने खुद एक स्थानीय मीडिया सीबीएस6 को बुलाया। इसके बाद उन्होंने उसे इंटरव्यू देने की बात कही। इस इंटरव्यू में लोरेंज ने स्वीकार किया कि उसने अपने पैरेंट्स फ्रैंज और थेरेसिया क्रॉस को मार डाला है। न्यूज एंकर ग्रेग फ्लॉयड के साथ इंटरव्यू में लोरेंज के कंफेशन का यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस इंटरव्यू में लोरेंज ने कहा कि मैंने अपने माता-पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। मेरी चिंता, उनकी तकलीफ थी। क्रॉस ने कहा कि उसकी मां सड़क पार करते हुए गिर पड़ी थीं और घायल हो गई थीं। इसके अलावा मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद उसके पिता ड्राइव करने में अक्षम हो गए थे।

इसके बाद लोरेंज क्रॉस ने जो बताया वह बेहद चौंकाने वाला है। लोरेंज ने बताया कि उसने अपने माता-पिता को घर के पिछवाड़े दफना दिया। शुरुआती हिचक के बाद उसने यह भी बताया दोनों को मौत के घाट कैसे उतारा। इंटरव्यू करने वाले ने उससे पूछा कि उसने पहले मां को मारा या पिता को? इसके जवाब में लोरेंज ने बताया कि पहले उसने अपने पिता को मौत के घाट उतारा। उसके मुताबिक हाथों से उसने पिता का गला घोंट दिया। इसके बाद कुछ देर तक उसकी मां वहां पर रहीं। बाद में एक रस्सी के सहारे मां का भी गला घोंटकर उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया। यह बातें करते हुए भी लोरेंज बिल्कुल भी घबराया हुआ नजर नहीं आ रहा था।

हैरानी की बात यह है कि पड़ोसियों को पता ही नहीं चला कि क्रॉस दंपत्ति की मौत हो चुकी है। लोगों को हमेशा लगता था कि वह दोनों अब जर्मनी रहने चले गए हैं। बीते दिनों जब अचानक गली में पुलिस की गाड़ियां पहुंचीं तो लोगों को इस बारे में पता चला। पुलिस ने लोरेंज के घर में खोदने के लिए आदमी लगाए गए। वहां पर लोरेंज के पैरेंट्स के अवशेष मिले। वहीं, इंटरव्यू के बाद तत्काल बार लोरेंज को गिरफ्तार कर लिया गया।

America World News In Hindi

