मुसलमानों से नफरत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए किसने कही ऐसी बात?

London Mayor Sadiq Khan hits back at US President Donald Trump calls him Racist sexist Islamophobic

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को अपने भाषण में शरिया कानून का जिक्र किया था। ट्रंप ने लंदन के मेयर सादिक खान पर निशाना साधते हुए कहा था कि वहां शरिया कानून लागू करने की कोशिश की गई थीं।

Jagriti Kumari पीटीआई, लंदनWed, 24 Sep 2025 11:54 PM
ब्रिटेन की राजधानी लंदन के मेयर सादिक खान ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलते हुए उन्हें इस्लामोफोबिक और रेसिस्ट कह दिया है। सादिक खान डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र के हालिया बयानों पर भड़क उठे हैं। दरअसल ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में लंदन के मेयर पर हमला करते हुए कहा था कि वे दुनिया के सबसे खराब मेयर हैं। ट्रंप ने सादिक खान पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि लंदन में शरिया कानून लागू करने की साजिशें चल रही हैं।

ट्रंप के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए सादिक खान ने कहा है कि ट्रंप नस्लवादी, लिंगभेदी और इस्लामोफोबिक है। खान ने पत्रकारों से कहा, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दिखा दिया है कि वह नस्लवादी हैं, वह लिंगभेदी हैं, वह मिसोजिनिस्ट हैं और वह इस्लामोफोबिक हैं।"

क्या बोले सादिक खान?

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि लोग सोच रहे होंगे कि इस मुस्लिम मेयर में ऐसा क्या है जो एक उदार, बहुसांस्कृतिक, प्रगतिशील और सफल शहर का नेतृत्व करता है, जिसका मतलब है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में रह रहा हूं।" सादिक खान ने कहा, "मैं बस शुक्रगुजार हूं कि रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकी लंदन आ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ जब इतने ज्यादा अमेरिकी लंदन आए हों। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी।" उन्होंने कहा है कि लंदन दुनिया का सबसे महान शहर है और यह लंबे समय तक महान ही रहेगा रहे।

डोनाल्ड ट्रंप ने UNGA में लगाए थे आरोप

डोनाल्ड ट्रंप ने UNGA में अपने संबोधन के दौरान कहा था, "मैं लंदन को देखता हूं, जहां आपके पास एक घटिया मेयर है। घटिया, घटिया मेयर, और लंदन बदल गया है, यह बहुत बदल गया है।" उन्होंने आगे कहा, “अब वे वहां शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। लेकिन आप एक अलग देश में हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते।”

पुराना है मसला

ट्रंप बीते दिनों ब्रिटेन की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भी सादिक खान पर निशाना साधा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विंडसर कैसल में राजकीय भोज में खान की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए कहा था, "मैं उन्हें वहां नहीं चाहता था। मैंने उनसे वहां न आने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि लंदन के मेयर, खान, दुनिया के सबसे बुरे मेयरों में से एक हैं और हमारे यहां भी कुछ बुरे मेयर हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बुरा काम किया है।" वहीं सादिक खान ने ट्रंप पर विभाजनकारी आहे अति-दक्षिणपंथी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था।

