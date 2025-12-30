Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़loan debt trap 1.75 crore became a burden of Rs 147 crore Know Singapore Loan Controversy
कर्ज का ऐसा जाल... 1.75 करोड़ का लोन बन गया 147 करोड़ का बोझ, मकान तक बिक गया

कर्ज का ऐसा जाल... 1.75 करोड़ का लोन बन गया 147 करोड़ का बोझ, मकान तक बिक गया

संक्षेप:

एक व्यक्ति ने 2010-2011 के बीच कर्ज लिया था। इस पर प्रति माह 4 प्रतिशत ब्याज दर थी, देरी से भुगतान पर प्रति माह 8 प्रतिशत ब्याज लगता था, और इसके अलावा प्रति माह 2500 सिंगापुर डॉलर का देरी शुल्क भी था।

Dec 30, 2025 04:18 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जमीन-घर हो या दुकान; अक्सर खरीदने के लिए लोग बैंक से लोन लेते हैं, और समय-समय पर चुकता भी करते रहते हैं। अगर यही कर्ज जी का जंजाल बन गया तो सबकुछ बिक भी जाता है। कुछ ऐसा ही मामला सिंगापुर से सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने लाइसेंस प्राप्त महाजन से 2.5 लाख सिंगापुर डॉलर (लगभग 1.75 करोड़ रुपये) का कर्ज लिया था, जो बढ़कर 2.1 करोड़ सिंगापुर डॉलर (लगभग 147 करोड़ रुपये) हो गया। इस वजह से हालात ऐसे बन गए कि उसे अपना 2.1 करोड़ सिंगापुर डॉलर का घर भी बेचना पड़ा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रिपोर्ट के अनुसार, उस व्यक्ति ने 2010-2011 के बीच कर्ज लिया था। इस पर प्रति माह 4 प्रतिशत ब्याज दर थी, देरी से भुगतान पर प्रति माह 8 प्रतिशत ब्याज लगता था, और इसके अलावा प्रति माह 2500 सिंगापुर डॉलर का देरी शुल्क भी था। बताया जाता है कि चार वर्षों में इन शुल्कों की वजह से कर्ज 2.5 लाख सिंगापुर डॉलर से बढ़कर 30 लाख सिंगापुर डॉलर हो गया, जो मूल राशि से कहीं ज्यादा था। 2021 तक कई वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और जुर्मानों के बाद बकाया राशि बढ़कर 2.1 करोड़ सिंगापुर डॉलर हो गई थी।

और बेचना पड़ गया पैतृक घर

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि बढ़ते कर्ज से वह परेशान रहने लगा। समय पर किस्त भी नहीं चुका पा रहा था। इस वजह से जुलाई 2016 में उसने अपना घर कर्ज देने वाली कंपनी के निदेशक को लगभग 14 करोड़ रुपये में बेच दिया। लेकिन इस बिक्री में एक शर्त थी। उसने उसी निदेशक के साथ किरायेदारी का समझौता किया, जिसमें किरायेदार बनकर रहने और प्रति माह 5 लाख से 6 लाख रुपये के बीच किराया देने पर सहमति जताई गई थी।

कोर्ट में पहुंचा मामला

ये सब करने के बाद भी उसे राहत नहीं मिली। घर का मालिकाना हक छोड़ने के बाद भी कर्ज बढ़ता रहा। यह मामला तब सामने आया जब किराया न चुकाने और बेची गई संपत्ति खाली न करने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मामला जब अपील में गया तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश फिलिप जयरात्नम ने कहा कि कर्ज का यह स्तर 'अंतरात्मा को झकझोर देने वाला' है।

उन्होंने कहा कि 2.5 लाख सिंगापुर डॉलर का कर्ज ब्याज और शुल्कों से 'करोड़ों' में बदल गया। दूसरी तरफ कर्जदार ने आरोप लगाया कि किराया समझौता महज दिखावा था और कर्ज दस्तावेजों में धोखाधड़ी या कानूनी उल्लंघन था। अदालत ने कहा कि कर्ज और घर की बिक्री दोनों से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जरूरी है, ताकि पता चल सके कि किस हालात में उसे अपना घर बेचना पड़ा।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।