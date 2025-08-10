विदेश मंत्री बनाने की चर्चा, अब हिरासत में; चीन में डिप्लोमेट पर ऐक्शन से हड़कंप

चीन में एक वरिष्ठ राजनयिक को हिरासत में लिए जाने की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस राजनयिक का नाम लियू जियानचाओ है। बताया जाता है कि लियू को विदेश मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं भी तेज थीं।

चीन में एक वरिष्ठ राजनयिक को हिरासत में लिए जाने की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस राजनयिक का नाम लियू जियानचाओ है। बताया जाता है कि लियू को विदेश मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं भी तेज थीं। लेकिन अचानक से उन्हें हिरासत में लिए जाने ने अटकलों को जन्म दे दिया है। लियू कम्यूनिस्ट पार्टी के उस विभाग के प्रमुख हैं जो विदेशी राजनीतिक दलों के साथ संबंधों पर नजर रखता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एक विदेश दौरे से वापस लौटते ही उन्हें हिरासत में लिया गया है। फिलहाल उन्हें हिरासत में लिए जाने के पीछे की वजह सामने नहीं आई है।

नहीं मिल रहा कोई जवाब

चीन के विदेश मंत्रालय से भी इस बारे में अभी कोई जवाब नहीं मिला है। 61 साल के लियू पूर्व में कुछ बेहद अहम डिप्लोमैटिक भूमिकाएं निभा चुके हैं। वह फिलिपींस और इंडोनेशिया के राजदूत रह चुके हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की भूमिका भी निभा चुके हैं। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं की अगुवाई भी कर चुके हैं।