‘आयरन लेडी’ की फैन साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला PM, आते ही करना होगा ये काम

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर साने ताकाइची को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि वह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।

साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। जापान की संसद ने मंगलवार को अति रूढ़िवादी साने ताकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। ‘लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी’ की प्रमुख 64 वर्षीय ताकाइची प्रधानमंत्री के रूप में शिगेरु इशिबा की जगह लेंगी, जिन्हें दो बार चुनावी हार के बाद मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा था। अब उनके पीएम बनते ही देश में जुलाई में LDP की करारी हार के बाद से जारी राजनीतिक गतिरोध खत्म हो गया है।

इससे पहले चीन की मुखर आलोचना के लिए जानी जाने वालीं 64 वर्षीय ताकाइची ने निचले सदन में 237 वोट जीते और 465 सीटों वाले सदन में बहुमत की सीमा को आसानी से पार कर लिया। नेता के रूप में साने ताकाइची का चुनाव दरअसल सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का एक दांव है। पार्टी का मानना है कि दक्षिणपंथ की ओर झुकाव देश के उन युवा मतदाताओं को आकर्षित करेगा, जो कट्टर रूढ़िवादी सान्सेतो पार्टी सहित छोटे लोकलुभावन संगठनों की ओर झुक रहे हैं।

ताकाइची का सफर ताकाइची का जन्म 3 मार्च, 1961 को हुआ था और वह जापान की प्राचीन राजधानी नारा में पली-बढ़ीं। उनके पिता एक कंपनी में सेल्समैन का काम करते थे, वहीं मां नारा पुलिस में थीं। ताकाइची ने कोबे विश्वविद्यालय से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने मात्सुशिता इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट से पढ़ाई की। 1993 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना पहला चुनाव जीतने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए एक न्यून एंकर के रूप में भी काम किया।

मार्गरेट थैचर की बड़ी प्रशंसक ताकाइची पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हैं और उनके काम करने का अंदाज भी उनसे काफी मिलता-जुलता है। उन्होंने पहला चुनाव जीतने के बाद से कई वरिष्ठ पदों पर काम किया है, जिनमें आंतरिक मामलों और आर्थिक सुरक्षा मंत्री के पद शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी माना जाता है।