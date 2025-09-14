चार्ली किर्क की हत्या के पीछे LGBTQ ऐंगल? ट्रांसजेंडर के साथ रिलेशन में था आरोपी

अमेरिका के दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या के पीछे एलजीबीटीक्यू ऐंगल भी सामने आया है। पता चला है कि आरोपी ट्रांसजेंडर के साथ रिलेशन में था। वहीं चार्ली का अजेंडा उसे पसंद नहीं आता था।

डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या के बाद पूरे अमेरिका में सनसनी फैल गई। वहीं हत्या के एक संदिग्ध आरोपी टाइलर रॉबिंसन को गिरफ्तार किया गया है। रॉबिंसन की उम्र केवल 22 साल है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक रॉबिंसन एक ट्रांसजेंडर के साथ रिलेशन में था। वे दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे। जानकारी के मुताबिक रॉबिंसन के पार्टनर पर हत्या में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है। हालांकि उससे पूछताछ की जा रही है।

रॉबिंसन के पार्टनर का नाम लैंस ट्विग्स बताया गया है। रॉबिंसन के घर वालों ने भी पुष्टि की है कि वे दोनों साथ में ही रहते थे. हालांकि उन्होंने रोमांटिक रिलेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। जांच अधिकारियों ने कहा कि अगर कोई रॉबिंसन का इतना करीबी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसे कुछ भी जानकारी ना हो। अगर वह हत्या में शामिल नहीं भी था तब भी उसके पास साजिश को लेकर जानकारी पहले से जरूर रही होगी।

पुलिस ने रॉबिंसन के फ्लैट की जांच के दौरान एक माउजर और 30 कैलिबनर ऐक्शन राइफल भी बरामद की है। इसके अलावा उसके पास से कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो कि उसपर लगे आरोपों को पुख्ता करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि किर्क LGBTQ के खिलाफ अजेंडा चलाते थे और इसलिए रॉबिंसन उनका दुश्मन बन गया था।

वहीं यूटा के गवरन्र स्पेंसर कॉक्स ने इस हत्या को राजनीति से जोड़ते हुए कहा है कि रॉबिंसन वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। हालांकि उसका परिवार हमेशा से ही रिपब्लिकन से जुड़ा रहा। परिवार से अनबन होने की वजह से ही वह अलग रहता था।