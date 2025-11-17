वामपंथी मूर्ख; ऑस्कर विजेता एक्टर ने जोहरान ममदानी पर कसा तंज; ट्रंप से उम्मीद

संक्षेप: न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के ऊपर ऑस्कर विजेता एक्टर जॉन वोइट ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममदानी न्यूयॉर्क को बर्बाद कर देंगे।

न्यूयॉर्क शहर के नए नवेले मेयर जोहरान ममदानी को लेकर उनके आलोचक काफी मुखर होकर सामने आ रहे हैं। ऑस्कर विजेता अभिनेता और हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एंजलिना जोली के पिता जॉन वोइट ने ममदानी को एक 'कम्युनिस्ट मूर्ख' करार दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि न्यूयॉर्क नव निर्वाचित 35 वर्षीय मेयर इस खूबसूरत शहर को बर्बादी की ओर ले जाएंगे। इतना ही नहीं वोइट ने सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका के राष्ट्र्पति डोनाल्ड ट्रंप से शहर को बचाने का अनुरोध किया है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में वोइट ममदानी को जमकर लताड़ लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, "ममदानी इस खूबसूरत और 'कभी न सोने वाले' शहर को तबाह कर देंगे और इसे अंधकार से भर देंगे।"

वोइट ने आरोप लगाया कि नए मेयर समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन उनके पास इसको लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। वह इस शहर के कल्चर, विकास और सुरक्षा को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। वोइट ने न्यूयॉर्क की आम जनता से अपील करते हुए कहा कि हमें अपने शहर को बचाने के लिए अब उठ खड़ा होना होगा।

वोइट ने कहा कि न्यूयॉर्क को अमेरिकियों ने अपनी सदियों की मेहनत के बाद बनाया है। ऐसे में ममदानी को यहां पर समाजवाद के नियम लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। वोइट ने ममदानी को मेयर पद से तुरंत ही बर्खास्त किए जाने की भी मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को संबोधित करते हुए वोइट ने कहा कि अब केवल वह ही न्यूयॉर्क शहर को इस समाजवादी बर्बादी से बचा सकते हैं।

आपको बता दें, न्यूयॉर्क में मेयर पद पर जीतने वाले जोहरान ममदानी को लेकर अमेरिका में दो धड़ बने हुए हैं। हॉलीवुड के कलाकारों का भी यही हाल है। ममदानी ने मेयर पद जीतने के बाद अपने पहले भाषण में ही राष्ट्रपति ट्रंप को सीधा निशाना बनाया था, इसके बाद पहले से ही रिपब्लिकंस के निशाने पर बने ममदानी को और भी ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा।