हिजबुल्लाह से हथियार छीनने लगा लेबनान, इस इलाके में अड़ गए कट्टरपंथी लड़ाके

संक्षेप: लेबनान ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण का पहले चरण का अभियान पूरा कर लिया है। हालांकि अब भी कई इलाकों में हिजबुल्लाह ने हथियार सरेंडर नहीं किए हैं।

लेबनान पर इजरायल की तरफ से लगातार हो रहे हमलों और अमेरिकी दबाव के बीच हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लेबनानी सरकार ने बताया है कि इजरायल ने पहले चरण का निरस्त्रीकरण पूरा कर लिया है। अमेरिका ने इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर के लिए यही शर्त रखी थी कि लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को निरस्त्र करेगी। इसी बीच इजरायल की सेना ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा है कि वह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने जा रही है।

लेबनान की सरकार ने बताया कि लितानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह से हथियार रखवा लिए गए हैं। आर्मी कमांडर जनरल रोडोल्फ हायकल ने बताया कि अब निरस्त्रीकरण का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इस बार लितानी और अवाली नदी के उत्तर में यह अभियान चलाया जाएगा।

इस इलाके में हिजबुल्ला का हथियार रखने से इनकार लितानी नदी के उत्तर में हिजबुल्लाह ने हथियार रखने से इकार करदिया है। लेबनान की सरकार ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इसके बाद भी वे हथियार नहीं डालना चाहते। लेबनान की सरकार ने बताया कि दक्षिण में हथियारों पर सरकार का आधिपत्य हो गया है। हालांकि सरकार ने हिजबुल्लाह का नाम नहीं लिया। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन इलाकों पर इजरायल का कब्जा है, वहां कोई अभियान नहीं चलाया गया है।