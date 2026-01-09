Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Lebanon begins disarmament Hezbollah radical fighters are stuck in this area
हिजबुल्लाह से हथियार छीनने लगा लेबनान, इस इलाके में अड़ गए कट्टरपंथी लड़ाके

हिजबुल्लाह से हथियार छीनने लगा लेबनान, इस इलाके में अड़ गए कट्टरपंथी लड़ाके

संक्षेप:

लेबनान ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण का पहले चरण का अभियान पूरा कर लिया है। हालांकि अब भी कई इलाकों में हिजबुल्लाह ने हथियार सरेंडर नहीं किए हैं। 

Jan 09, 2026 04:42 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लेबनान पर इजरायल की तरफ से लगातार हो रहे हमलों और अमेरिकी दबाव के बीच हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लेबनानी सरकार ने बताया है कि इजरायल ने पहले चरण का निरस्त्रीकरण पूरा कर लिया है। अमेरिका ने इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर के लिए यही शर्त रखी थी कि लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को निरस्त्र करेगी। इसी बीच इजरायल की सेना ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा है कि वह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लेबनान की सरकार ने बताया कि लितानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह से हथियार रखवा लिए गए हैं। आर्मी कमांडर जनरल रोडोल्फ हायकल ने बताया कि अब निरस्त्रीकरण का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इस बार लितानी और अवाली नदी के उत्तर में यह अभियान चलाया जाएगा।

इस इलाके में हिजबुल्ला का हथियार रखने से इनकार

लितानी नदी के उत्तर में हिजबुल्लाह ने हथियार रखने से इकार करदिया है। लेबनान की सरकार ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इसके बाद भी वे हथियार नहीं डालना चाहते। लेबनान की सरकार ने बताया कि दक्षिण में हथियारों पर सरकार का आधिपत्य हो गया है। हालांकि सरकार ने हिजबुल्लाह का नाम नहीं लिया। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन इलाकों पर इजरायल का कब्जा है, वहां कोई अभियान नहीं चलाया गया है।

बता दें कि लेबनान ने खुद कहा था कि वह देश में सभी गैर सरकारी समूहों से 2025 के आखिर तक ही हथियार छीन लेगा। हालांकि लेबनान अपने इस वादे पर खरा नहीं उतर पाया। उसने कहा कि सुरंगों में बहुत ज्यादा विस्फोटक हैं जिनको साफ करने में समय लग जाएगा। हालांकि सरकार ने इतना आश्वासन जरूर दिया है कि दक्षिण लेबनान से अब किसी तरह का हमला नहीं होगा।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Israel

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।