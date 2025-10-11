सरकारी कर्मचारियों पर गिरी अमेरिकी शटडाउन की गाज, बड़े पैमाने पर शुरू हो गई छंटनी
अमेरिका में 10 दिन से चल रहे शटडाउन का बुरा असर अब दिखने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई विभागों में लोगों को नोटिस मिल गए हैं।
अमेरिका में 10 दिन से चल रहे शटडाउन का बुरा असर अब सरकारी नौकरियों पर पड़ने लगा है। वाइट हाउस के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि शटडाउन खत्म करने के लिए डेमोक्रेट सांसदों पर दबाव बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस तरह का सख्त कदम उठाना शुरू किया है। एजेंसियों का कहना है कि कई कर्मचारियों को छंटनी का नोटिस मिल गया है।
बजट ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि कोर्ट को इस बात की जानकारी दे दी गई है कि कितने कर्मचारियों की छंटनी होनी है। मैनेजमेंट ऐंड बजट डायरेक्टर ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा, कार्यबल में कटौती शुरू हो गई है। अनुमान के मुताबिक अगर आगे भी शटडाउन जारी रहता है तो 4 हजार सरकारी कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा वित्त विभाग में 1400 लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 1 हजार लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। शिक्षा और शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ी भी 400 नौकरियां जा सकती हैं। अन्य विभागों में भी सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है।
आम तौर पर सरकारी नौकरी से लोगों को हमेशा के लिए नहीं निकाला जाता था। उन्हें कुछ दिन की छुट्टी दी जाती थी और शटडाउन खत्म होने के बाद वे दोबारा नौकरी शुरू कर सकते थे। अधिकारियों का कहना है कि इस बार इस तरह की छुट्टी पर 75 हजार कर्मचारियों को भेजा जा सकता है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि इस तरह से किसी से एकदम से नौकरी ले लेना ठीक नहीं है।
बता दें कि शटडाउन की वजह से संसद भवन परिसर ‘कैपिटल’ में सांसदों के दौरे ठप पड़ गए हैं, जबकि सदन में कामकाज बंद है। कांग्रेस (अमेरिकी संसद) में बहुमत वाले रिपब्लिकन पार्टी के सांसद मानते हैं कि राजनीतिक रूप से उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि वे ‘शटडाउन’ समाप्त करने की किसी भी योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी के लिए तुरंत धन मुहैया कराने की डेमोक्रेटिक पार्टी की मांगों को नाकाम कर रहे हैं।
लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद भी डटे हुए हैं, उन्हें यकीन है कि स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को रोकने की लड़ाई में अमेरिकी उनके साथ हैं और वे शटडाउन के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
