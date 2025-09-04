पुर्तगाल में भारतीय गैंगस्टरों की गैंगवार, रोमी-प्रिंस गुट पर हमला; लॉरेंस से जुड़े रणदीप ने ली जिम्मेदारी

यह घटना पहली बार है जब पुर्तगाल में भारतीय गैंगस्टरों की गैंगवार सामने आई है। पिछले दो वर्षों में लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी गैंग कई बार विदेशी धरती पर हमला कर चुके हैं।

भारतीय गैंगस्टर रणदीप मलिक उर्फ रणदीप सिंह ने पुर्तगाल में अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि यह घटना लिस्बन के ओडिवेलस इलाके में हुई, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस कर रही है। यह वही रणदीप मलिक है जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने वांटेड घोषित किया हुआ है और कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा माना जाता है।

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को इस शूटआउट से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा, रणदीप मलिक के नाम से बने फेसबुक हैंडल पर डाले गए पोस्ट में उसने लिखा कि उसने ही "रोमी और प्रिंस गैंग" के ठिकाने पर हमला करवाया।

फेसबुक पोस्ट में खुला दावा फेसबुक पर डाले गए पोस्ट में रणदीप मलिक ने लिखा, "आज पुर्तगाल के लिस्बन, ओडिवेलस में हुई फायरिंग मेरे, रणदीप मलिक और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से की गई है। रोमी और प्रिंस, जो यहां बैठकर गैरकानूनी काम कर रहे हैं, उन्हें तुरंत अपना काम बंद करना चाहिए। जिसको भी हमने कॉल किया है, अगर उसने कॉल इग्नोर की तो गोलियां सीधे जाएंगी।"

पोस्ट में उसने कई कुख्यात अपराधियों के नाम लिखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी, "RIP अंकित भाडू शेरवाला, जितेंद्र गोगी, गोल्डी ढिल्लों, काला राणा, अर्जू बिश्नोई, शुभम लोनकर, साहिल दुहान हिसार..."

रोमी और प्रिंस पर आरोप स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, रोमी और प्रिंस नामक अपराधी गिरोह पुर्तगाल में ड्रग स्मगलिंग में शामिल है। दोनों की गतिविधियों को लेकर मलिक ने पहले भी चेतावनी दी थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिश्नोई गैंग की सक्रियता यह घटना पहली बार है जब पुर्तगाल में भारतीय गैंगस्टरों की गैंगवार सामने आई है। पिछले दो वर्षों में लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी गैंग कई बार विदेशी धरती पर हमला कर चुके हैं। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर दो बार फायरिंग की गई। प्रतिद्वंद्वी गैंग लीडर सोनू चिट्ठा की हत्या कर दी गई। 2024 में कनाडा में ही आतंकी सुखा दूनी को गोली मारकर हत्या कर दी गई।