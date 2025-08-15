सोवियत संघ वाली स्वेटशर्ट पहनकर आए लावरोव, पुतिन-ट्रंप की बैठक से पहले गरमाया माहौल

यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी इस शिखर सम्मेलन के परिणामों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। यूरोपीय नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी शांति समझौते में यूक्रेन की सहमति जरूरी है।

ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में होने वाले बहुप्रतीक्षित शिखर सम्मेलन से पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने कूटनीतिक तंज से सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल लावरोव ने गुरुवार को अलास्का के एंकरेज में पहुंचते समय एक स्वेटशर्ट पहनी, जिस पर इंग्लिश में "CCCP" लिखा हुआ था जोकि सोवियत संघ का रूसी नाम है।

यह कदम यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों को उकसाने और रूस के सोवियत गौरव को प्रदर्शित करने का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। इतना ही नहीं, रूसी प्रेस को चार्टर्ड फ्लाइट में "चिकन कीव" परोसा गया, जो यूक्रेन की राजधानी कीव के नाम पर आधारित एक व्यंजन है, जिसे रूस का एक और प्रतीकात्मक तंज माना जा रहा है।

लावरोव की यूएसएसआर स्वेटशर्ट: एक कूटनीतिक संदेश बता दें कि लावरोव ने जो स्वेटशर्ट पहनी है उस पर इंग्लिश में “CCCP” लिखा था। यह सोवियत संघ यानी USSR का संक्षिप्त रूसी नाम है। यह कदम क्रेमलिन की उस पुरानी राजनीतिक कथा की ओर इशारा करता है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार-बार यह दावा करते रहे हैं कि रूस और यूक्रेन “एक ही लोग” हैं और यूक्रेन की स्वतंत्रता व क्षेत्रीय अखंडता को नकारते हैं। 75 वर्षीय सर्गेई लावरोव कभी पश्चिमी देशों में एक कुशल और व्यावहारिक राजनयिक के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वे हाल के वर्षों में क्रेमलिन की कट्टरवादी नीतियों के साथ तालमेल बिठाते हुए अधिक आक्रामक और तंज भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं। लावरोव और रूस के अधिकांश वरिष्ठ प्रतिनिधि अपने करियर की शुरुआत सोवियत काल में कर चुके हैं, और रूसी विपक्ष उन्हें “सोवियत साम्राज्यवादी मानसिकता” से चिपके रहने का आरोप लगाता है।

लावरोव की इस 120 डॉलर की स्वेटशर्ट को रूसी फैशन ब्लॉगर्स ने चेल्याबिंस्क आधारित ब्रांड "सेल्सोवेट" का डिजाइन बताया, जो "सोवियत विरासत" पर आधारित कपड़ों के लिए जाना जाता है। पूर्व लिथुआनियाई विदेश मंत्री गैब्रिएलियस लैंड्सबर्गिस ने इस पर कटाक्ष करते हुए एक्स पर लिखा- यूएसएसआर स्वेटशर्ट पहने हुए वार्ताकार कहना चाहता है- ‘हमें यूक्रेन का आधा हिस्सा दे दो, और हम रुकने का वादा करते हैं।’

चिकन कीव: रूसी प्रचारकों का तंज रूस के इस प्रतीकात्मक प्रहार का एक और उदाहरण तब सामने आया जब रूस की सरकारी मीडिया संस्था आरटी की प्रमुख मार्गरीटा सिमोनियन ने दावा किया कि अलास्का जा रहे रूसी प्रेस दल को चार्टर्ड उड़ान में चिकन कीव परोसा गया। इस व्यंजन को रूसी प्रचारकों ने तुरंत भुनाया। प्रो-क्रेमलिन टिप्पणीकार सर्गेई मार्कोव ने लिखा, "पुतिन और ट्रंप को जेलेंस्की को चिकन कीव में बदल देना चाहिए। क्रेमलिन में हास्य की कोई कमी नहीं है।" यह तंज यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को नीचा दिखाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

अलास्का में रूसी प्रेस की स्थिति शिखर सम्मेलन के लिए एंकरेज पहुंचे रूसी पत्रकारों को वहां की परिस्थितियों ने निराश किया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया की भीड़ के कारण होटल की जगह सीमित होने के चलते, रूसी प्रेस को स्थानीय हॉकी स्टेडियम में ठहराया गया, जिसे कोविड महामारी के दौरान अस्थायी अस्पताल में बदला गया था। यहां पत्रकारों को सेना द्वारा दान किए गए बिस्तरों पर सोना पड़ा। एक रूसी पत्रकार ने सोशल मीडिया पर शिकायत करते हुए कहा, "हम स्पार्टन परिस्थितियों में रह रहे हैं।"