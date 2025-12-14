Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Lashkar Terrorist Abdul Rauf Poision Against India Says Will Make Delhi Bride S 400 and Rafale Jet are nothing
दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, हमारे सामने S-400, राफेल कुछ भी नहीं; लश्कर आतंकी ने उगला जहर

दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, हमारे सामने S-400, राफेल कुछ भी नहीं; लश्कर आतंकी ने उगला जहर

संक्षेप:

रऊफ ने भारतीय सेना पर भी जहर उगला। उसने राफेल विमान, एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन जैसे हथियारों को बेकार बताया है। उसने कहा कि यह सब हमारे सामने कुछ भी नहीं हैं।

Dec 14, 2025 08:00 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
share

दुनियाभर में आतंकवाद फैलाने के लिए कुख्यात पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुल गई है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल रऊफ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। इस वीडियो में वह कहता है कि दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे और हमारे सामने एस-400 और राफेल कुछ भी नहीं हैं। रऊफ कुख्यात आतंकी और लश्कर प्रमुख हाफिज सईद का काफी करीबी है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों की कब्र पर कलमा पढ़ता दिखाई दिया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के भी कई अधिकारी मौजूद थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंडिया टुडे के अनुसार, रऊफ ने अपने भड़काऊ वीडियो में कहा है कि कश्मीर में युद्ध खत्म नहीं हुआ है और जो लोग ऐसा सोचते हैं, वह गलत है। उसने कहा कि कश्मीर में हिंसा जारी रहने वाली है। हाफिज सईद के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को कोट करते हुए रऊफ ने कहा कि आतंकी संगठन का का अभी भी मकसद भारत की राजधानी पर कब्जा करना है।

अपने वीडियो में रऊफ ने भारतीय सेना पर भी जहर उगला। उसने राफेल विमान, एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन जैसे हथियारों को बेकार बताया है। उसने कहा कि यह सब हमारे सामने कुछ भी नहीं हैं। वह कहता है कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी एयरस्पेस में अब नहीं घुसने की हिम्मत करेगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है।

read moreये भी पढ़ें:
ऑस्ट्रेलिया में गोलियां बरसाने वाले पहचान आई सामने, पाकिस्तान से है कनेक्शन
पाकिस्तान में बढ़ रहा फर्जी शादियों का ट्रेंड, आखिर क्या है इनकी कहानी?

बता दें कि मई में पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान के आतंकियों को ढेर कर दिया था। इसके बाद आतंकियों की कब्र पर रऊफ पहुंचा था और कलमा पढ़ता दिखा था। इस दौरान उसने दोनों हाथों को बांध रखा था और माइक पर कलमा पढ़ रहा था। उसके पीछे पाकिस्तानी सेना के अफसर भी दिखाई दिए थे।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।