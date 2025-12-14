दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, हमारे सामने S-400, राफेल कुछ भी नहीं; लश्कर आतंकी ने उगला जहर

संक्षेप: रऊफ ने भारतीय सेना पर भी जहर उगला। उसने राफेल विमान, एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन जैसे हथियारों को बेकार बताया है। उसने कहा कि यह सब हमारे सामने कुछ भी नहीं हैं।

दुनियाभर में आतंकवाद फैलाने के लिए कुख्यात पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुल गई है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल रऊफ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। इस वीडियो में वह कहता है कि दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे और हमारे सामने एस-400 और राफेल कुछ भी नहीं हैं। रऊफ कुख्यात आतंकी और लश्कर प्रमुख हाफिज सईद का काफी करीबी है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों की कब्र पर कलमा पढ़ता दिखाई दिया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के भी कई अधिकारी मौजूद थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंडिया टुडे के अनुसार, रऊफ ने अपने भड़काऊ वीडियो में कहा है कि कश्मीर में युद्ध खत्म नहीं हुआ है और जो लोग ऐसा सोचते हैं, वह गलत है। उसने कहा कि कश्मीर में हिंसा जारी रहने वाली है। हाफिज सईद के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को कोट करते हुए रऊफ ने कहा कि आतंकी संगठन का का अभी भी मकसद भारत की राजधानी पर कब्जा करना है।

अपने वीडियो में रऊफ ने भारतीय सेना पर भी जहर उगला। उसने राफेल विमान, एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन जैसे हथियारों को बेकार बताया है। उसने कहा कि यह सब हमारे सामने कुछ भी नहीं हैं। वह कहता है कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी एयरस्पेस में अब नहीं घुसने की हिम्मत करेगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है।