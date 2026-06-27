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शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में शामिल हुए लश्कर के नेता, पाकिस्तान से सामने आया वीडियो

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बड़े-बड़े वादे करने वाला पाकिस्तान, असलियत में अपने मैदान पर सक्रिय आतंकी नेटवर्क पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम रहा है।

शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में शामिल हुए लश्कर के नेता, पाकिस्तान से सामने आया वीडियो

पाकिस्तान के मशहूर पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर के जनाजे (अंतिम संस्कार) को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में शाहिद अख्तर का दिल का दौरा पड़ने (कार्डिएक अरेस्ट) से निधन हो गया था। इस्लामाबाद में हुए उनके जनाजे में भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक और 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकी संगठन 'लश्कर-ए-तैयबा' (LeT) के राजनीतिक चेहरे नजर आए हैं।

इस घटना का एक वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकी और उनके मददगार कितनी आजादी से खुलेआम घूम रहे हैं, जिसे लेकर भारत हमेशा से दुनिया के सामने चिंता जताता रहा है।

जनाजे में कौन-कौन शामिल हुआ?

लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान में राजनीति करने के लिए अपना एक मुखौटा (पॉलिटिकल प्रॉक्सी) बना रखा है, जिसका नाम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) है। इसी संगठन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इसके बड़े नेता शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में कतार में खड़े होकर दुआ मांगते दिख रहे हैं।

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जनाजे में शामिल प्रमुख चेहरे:

  • इनाम-उर-रहमान कांबोह: यह पीएमएमएल का इस्लामाबाद का मुख्य अध्यक्ष है।
  • अब्दुल्ला तूर: संगठन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी (उप महासचिव)।
  • हाफिज उमर: जोनल जनरल सेक्रेटरी।
  • अमजद भट्टी: खिदमत कमेटी का चेयरमैन।

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भारत के लिए यह बड़ी चिंता की बात क्यों है?

भारत पिछले कई दशकों से अंतरराष्ट्रीय मंचों (जैसे संयुक्त राष्ट्र) पर यह बात उठाता रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। इस घटना ने भारत के दावों को एक बार फिर पूरी तरह सच साबित कर दिया है।

क्यों उठ रहे हैं सवाल: शोएब अख्तर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय हस्ती हैं। जब ऐसी किसी जानी-मानी पब्लिक फिगर के पारिवारिक कार्यक्रम में आतंकी संगठनों से जुड़े लोग सरेआम शामिल होते हैं, तो यह दिखाता है कि वहां के समाज और सिस्टम में इन आतंकियों को कितनी स्वीकार्यता मिली हुई है। इन्हें न तो कानून का डर है और न ही समाज का।

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शोएब अख्तर का क्या कहना है?

शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए अपने बड़े भाई के निधन की जानकारी देश-दुनिया के साथ साझा की थी। उन्होंने लिखा था कि उनके भाई अल्लाह के पास लौट गए हैं। हालांकि, अपनी इस पोस्ट के बाद जनाजे में शामिल हुए लश्कर के करीबियों को लेकर हो रही आलोचनाओं पर शोएब अख्तर ने फिलहाल कोई बयान या सफाई नहीं दी है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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