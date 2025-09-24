सबसे बड़े इस्लामिक देश ने चौंकाया, उठाई इजरायल की सुरक्षा की मांग; ट्रंप ने बुलाई मीटिंग

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सुबियांतो का बयान अच्छा था और शांति का संदेश देने वाला है। सुबियांतो ने गाजा में संघर्ष खत्म करने की मांग रखी थी। इसके अलावा यह भी कहा कि कोई समझौता होने से पहले यह भी तय किया जाए कि इजरायल की सुरक्षा कैसे होगी। उन्होंने कहा कि इजरायल की सुरक्षा को लेकर गारंटी दी जानी चाहिए।

भले ही गाजा में फिलहाल संघर्ष चरम पर है, लेकिन अगले कुछ दिनों में संघर्ष विराम की गुड न्यूज मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग में माहौल बदला हुआ नजर आया है। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुबियांतो का बयान अच्छा था और शांति का संदेश देने वाला है। दरअसल अपने भाषण में सुबियांतो ने गाजा में संघर्ष खत्म करने की मांग रखी थी। इसके अलावा यह भी कहा कि कोई समझौता होने से पहले यह भी तय किया जाए कि इजरायल की सुरक्षा कैसे होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इजरायल की सुरक्षा को लेकर गारंटी दी जानी चाहिए।

इस बीच संयुक्त राष्ट्र की आमसभा से इतर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अरब और मुस्लिम देशों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में सऊदी अरब, कतर, यूएई, पाकिस्तान जैसे देशों के नेता मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग को लेकर कहा कि यह बहुत अहम बैठक है और हम किसी नतीजे की ओर बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि गाजा में युद्ध खत्म हो जाए। हम इसे समाप्त कराने जा रहे हैं। संभव है कि यह काम जल्दी ही हो जाए। उन्होंने कहा कि यह जंग तो होनी ही नहीं चाहिए। अब शुरू हो गई है तो हमारे प्रयासों से जल्दी ही खत्म हो जाएगी।

यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि अगले ही सप्ताह बेंजामिन नेतन्याहू भी अमेरिका आ रहे हैं और ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद ट्रंप जब नेतन्याहू से मिलेंगे तो मुस्लिम देशों से हुई बैठक की चर्चा भी करेंगे। ऐसे में दोनों पक्षों की राय लेते हुए ट्रंप जंग खत्म करने का कोई प्रस्ताव रख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक के बाद यह नहीं बताया कि इसमें क्या रहा, लेकिन उनके दूत विटकॉफ ने संकेत दिया कि यह मीटिंग अच्छे माहौल में हुई।