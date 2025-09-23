कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर उड़ते दिखे बड़े ड्रोन, दर्जनों उड़ानें डायवर्ट, कई रद्द
डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के एयरपोर्ट पर ड्रोन्स देखे जाने के बाद उसे बंद कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक सुरक्षा के चलते यह फैसला लिया गया है, हालांकि अभी तक ड्रोन्स की पहचान नहीं हो पाई है।
रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोप में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच सोमवार को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के एयरपोर्ट पर दो से तीन बड़े ड्रोन उड़ते दिखाई दिए। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही एयरपोर्ट को बंद कर दिया। डेनमार्क पुलिस के मुताबिक ड्रोन देखे जाने के बाद से ही एयरपोर्ट बंद है और सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के हवाई अड्डे के पास दिखाई देने के कुछ ही मिनट बाद नार्वे और स्वीडन के ऊपर भी ड्रोन दिखाई दिए। स्थानीय पुलिस के मुताबिक अभी तक इन ड्रोन्स की पहचान नहीं की जा सकी है। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल के बीच फ्लाइट रडार ने बताया कि कोपेनहेगन हवाई अड्डे की ओर जाने वाली 50 से ज्यादा उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया है। वहीं यूरो कंट्रोल ने बताया कि इस हवाई अड्डे के बंद होने की वजह से करीब 50 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ड्रोन्स के दिखाई देने के बाद एहतियातन तौर पर हवाई अड्डे को स्थानीय समय अनुसार मंगलवार सुबह 9 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।
अपडेट की जा रही है।
