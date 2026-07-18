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फिर से पड़ोसियों की नाक में दम करने लगा ईरान, इस देश ने लगाया बड़ा आरोप

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, कुवैत सिटी
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अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमती नजर नहीं आ रही है। इस बीच ईरान ने एक बार फिर पड़ोसी देशों पर हमले शुरू कर दिए हैं। कुवैत ने ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने सिविलियन क्षेत्रों पर हमला किया है। इसके साथ ही अहम सुविधाओं को बर्बाद करने की बात भी कही है।

फिर से पड़ोसियों की नाक में दम करने लगा ईरान, इस देश ने लगाया बड़ा आरोप

अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमती नजर नहीं आ रही है। इस बीच ईरान ने एक बार फिर पड़ोसी देशों पर हमले शुरू कर दिए हैं। कुवैत ने ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने सिविलियन क्षेत्रों पर हमला किया है। इसके साथ ही अहम सुविधाओं को बर्बाद करने की बात भी कही है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद कुवैत ने शनिवार को अपने हवाई क्षेत्र में सभी उड़ानों का परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। हमलों में बिजली उत्पादन और समुद्री जल को पेयजल में बदलने वाले (डीसैलिनेशन) संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है। कुवैत एयरवेज ने कहाकि सुरक्षा कारणों से कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इसके चलते अधिकांश उड़ानों का समय पुनर्निर्धारित किया गया। एयरलाइन ने यह नहीं बताया कि सामान्य सेवाएं कब बहाल होंगी और कितनी उड़ानें प्रभावित हुई हैं।

हवाई हमले के सायरन

कुवैत भर में शनिवार तड़के हवाई हमले के सायरन बजाये गये। अधिकारियों ने लोगों से घरों के भीतर रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की, क्योंकि ईरान से दागी गयी मिसाइलें कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई थीं। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने दावा किया कि उसने कुवैत स्थित अरिफजान ग्राउंड फोर्सेज सपोर्ट सेंटर को निशाना बनाया, जहां तैनात कई अमेरिकी सैनिक मारे गए। आईआरजीसी ने इसे अपने ‘ऑपरेशन नस्र-2’ के 18वें चरण का हिस्सा बताया।

ईरान का क्या दावा

आईआरजीसी ने यह भी दावा किया कि ड्रोन हमले में कुवैत स्थित अमेरिकी अली अल सलेम एयर बेस की रडार सुविधा को निष्क्रिय कर दिया गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने यह भी दावा किया कि आईआरजीसी नौसेना ने अल अहमदी बंदरगाह स्थित अमेरिकी नौसेना की ईंधन सहायता सुविधा तथा एक अमेरिकी संचार एवं सिग्नलिंग केंद्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

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ईरान का कितना नुकसान

इस बीच कुवैत के बिजली, जल एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहाकि ईरानी हमले में एक अन्य बिजली उत्पादन और जल अलवणीकरण संयंत्र भी प्रभावित हुआ, जिससे संयंत्र के एक हिस्से में आग लग गई। मंत्रालय के अनुसार, एहतियात के तौर पर बिजली उत्पादन की कई इकाइयों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया ताकि संयंत्र, वहां कार्यरत कर्मचारियों और राष्ट्रीय बिजली ग्रिड की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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इमरजेंसी योजनाएं लागू

मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी बयान में कहाकि हमले से संयंत्र का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद नागरिक सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। जरूरी सेवाएं जारी रखने और बिजली तथा जल आपूर्ति नेटवर्क को स्थिर बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि हमले में बिजली उत्पादन की कई इकाइयों को नुकसान पहुंचा, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। साथ ही बिजली और जलापूर्ति बाधित न हो, इसके लिए आपातकालीन योजनाएं लागू कर दी गई हैं। मंत्रालय ने कहाकि आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे निगरानी और तकनीकी अभियान जारी हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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