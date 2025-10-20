Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Kukur Tihar Nepal honours dogs with garlands feasts VIP treatment viral video photos
दिवाली पर कुत्तों की पूजा, फूलों की माला और ढेर सारा भोग; नेपाल में मनाया गया कुकुर तिहार

दिवाली पर कुत्तों की पूजा, फूलों की माला और ढेर सारा भोग; नेपाल में मनाया गया कुकुर तिहार

संक्षेप: काठमांडू की निवासी स्नेहा ने कहा कि कुकुर तिहार काठमांडू का सबसे आनंदमय त्योहार है, जो कुत्तों की वफादारी और दोस्ती का उत्सव मनाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्व के अन्य देशों को भी नेपाल से सीखकर कुत्तों का सम्मान करना चाहिए।

Mon, 20 Oct 2025 02:25 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नेपाल में दिवाली के मौके पर कुकुर तिहार मनाया जा रहा है, जो कुत्तों का अनोखा उत्सव है। इस दिन कुत्तों को मृत्यु के देवता यम के दूत के रूप में सम्मान दिया जाता है। कुत्तों को फूलों की माला, रोटी और अन्य व्यंजन दिए गए। साथ ही, उनकी पूजा सिंदूर और फूलों से की गई। नेपाल पुलिस के कैनाइन डिवीजन में सर्विस में लगे कुत्तों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जैसे अपराधों को सुलझाने में सुराग ढूंढना और सबूत जुटाना। इन कुत्तों को माला, फूल, सिंदूर और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

ये भी पढ़ें:7 मिनट में ही उड़ा ले गए गहने, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में कैसे हुई चोरी?

नेपाल पुलिस के कैनाइन डिवीजन में सर्विस देने वाले कुत्तों ने मलबे में दबे लोगों को बचाने और विदेशी वीवीआईपी दौरों के दौरान सहायता मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाई है। इस अवसर पर डिवीजन ने शानदार प्रदर्शन करने वाले कुत्तों को पदक से सम्मानित किया, जिन्होंने अपराध सुलझाने, सबूत जुटाने, खोज व बचाव कार्यों और नशीले पदार्थों के तस्करों का पता लगाने में योगदान दिया। एक सीनियर अधिकारी ने कुत्तों की प्रशंसा में कविता सुनाई, जिसमें उनकी वफादारी और अपराधियों को पकड़ने में भूमिका को सराहा गया। डिवीजन ने एक कुत्ते को 'डॉग ऑफ द साल' का खिताब भी मिला।

कुत्तों की वफादारी और दोस्ती का उत्सव

काठमांडू की निवासी स्नेहा श्रेष्ठ ने कहा कि कुकुर तिहार काठमांडू का सबसे आनंदमय त्योहार है, जो कुत्तों की वफादारी और दोस्ती का उत्सव मनाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्व के अन्य देशों को भी नेपाल से सीखकर कुत्तों का सम्मान और प्यार करना चाहिए। ऋग्वेद में कुत्तों की माता समारा का जिक्र है, जिन्होंने स्वर्ग के शासक इंद्र की चोरी हुए मवेशियों को वापस लाने में मदद की थी। यह उत्सव मनुष्यों और कुत्तों के बीच गहरे रिश्ते को दर्शाता है, जिसे कई कहानियों और किंवदंतियों के जरिए उजागर किया जाता है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Nepal Dog Hindu

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।