शराब पीकर गलत फैसला; कोल्डप्ले किस कैम विवाद पर क्रिस्टिन कैबोट ने खोली जुबान, बताई पूरी कहानी
जुलाई 2025 में बोस्टन के गिलेट स्टेडियम में कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के दौरान एक किस कैम ने टेक कंपनी एस्ट्रोनॉमर की तत्कालीन चीफ पीपल ऑफिसर क्रिस्टिन कैबोट (53) और सीईओ एंडी बायरन को अंतरंग पल में कैद कर लिया। जंबोट्रॉन पर दोनों को गले लगाते देखकर वे अचानक छिपने लगे, जिस पर कोल्डप्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन ने मजाक में कहा था कि या तो ये अफेयर कर रहे हैं या बहुत शर्मीले हैं। घटना के पांच महीने बाद आज (18 दिसंबर) न्यू यॉर्क टाइम्स को दिए अपने पहले इंटरव्यू में क्रिस्टिन ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने इसे शराब के प्रभाव में लिया गया 'बुरा फैसला' बताया, कहा कि दोनों उस समय अपने-अपने पार्टनर्स से अलग हो चुके थे, लेकिन यह कोई अफेयर नहीं था, सिर्फ एक क्रश और एक गलती।
इंटरव्यू में 53 वर्षीय और दो बच्चों की मां कैबोट ने कहा कि कैमरे में कैद हुए उस पल ने उनकी जिंदगी रातोंरात बदल दी। उन्होंने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मैंने एक गलत फैसला लिया और कुछ ड्रिंक्स पी लीं, फिर अपने बॉस के साथ डांस किया और अनुचित व्यवहार किया। उन्होंने आगे कहा कि उस समय बायरन उनके लिए एक बड़ा क्रश थे और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपने इस काम की वजह से अपने पेशे में भारी कीमत चुकानी पड़ी। कैबोट ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि इसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई वह अनुपातहीन थी। उन्होंने कहा कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं न्यू हैम्पशायर की एक साधारण मां हूं। उन्होंने तर्क दिया कि अगर उनका किसी के साथ अफेयर था भी, तो इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने इस घटना को 'कलंक' बताया और कहा कि लोगों ने उनकी पेशेवर उपलब्धियों को मिटा दिया और उन्हें मानव संसाधन क्षेत्र की सबसे बदनाम प्रबंधक करार दिया।
कैबोट के अनुसार, जब वे दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट में गई थीं, तब वे और बायरन दोनों अपने-अपने जीवनसाथियों से सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो चुके थे। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ महीने पहले नौकरी पर रखा गया था और बायरन के अपनी पत्नी से अलग होने की जानकारी मिलने के बाद उनके मन में बायरन के लिए भावनाएं जागीं। उन्होंने कहा कि जिस शाम वे मौज-मस्ती के लिए बाहर गई थीं, वह तब बिगड़ गई जब स्टेडियम के जंबोट्रॉन पर अचानक उन दोनों की स्क्रीन पर फोकस हो गया। कैबोट ने याद करते हुए कहा कि बड़े पर्दे पर खुद को 16 सेकंड देखकर उन्हें हजारों की भीड़ में गुमनाम सा महसूस हो रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि जिस क्षण को कैमरे में कैद किया गया, उस समय उन्होंने शराब पी रखी थी और नाच रही थीं। उन्होंने बताया कि उनके होने वाले पूर्व पति भी कॉन्सर्ट में मौजूद थे, जिससे उन्हें शुरू में शर्मिंदगी का डर सताने लगा। कुछ ही देर बाद उन्हें अपने बॉस के साथ देखे जाने की वास्तविकता समझ में आ गई, खासकर इस संभावना को देखते हुए कि भीड़ में उनके सहकर्मी या निवेशक भी हो सकते थे।
आगे उन्होंने कहा कि जनता की प्रतिक्रिया ने उनके निजी और पेशेवर जीवन को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने कहा कि आलोचना का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसमें उन पर 'पैसे के लालच में शादी करने वाली' या करियर आगे बढ़ाने के लिए संबंध बनाने के आरोप भी शामिल थे। कैबोट ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इनमें उनके पूरे करियर में किए गए बलिदानों और चुनौतियों को नजरअंदाज किया गया है। कैबोट ने कहा कि उन्होंने और बायरन ने कुछ समय के लिए संकट प्रबंधन संबंधी सलाह साझा करने के लिए संपर्क बनाए रखा, लेकिन महीनों से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। वीडियो वायरल होने के लगभग एक महीने बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर तलाक के लिए अर्जी दाखिल की।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
