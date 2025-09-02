बेहद खास है किम जांग उन की बुलेट ट्रेन, इसी से पहुंचे हैं चीन; जानिए कितनी है रफ्तार
उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन मिलिट्री परेड देखने के लिए चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच चुके हैं। किम जोंग उन ने यह यात्रा बेहद खास अंदाज में की है। तानाशाह चीन की यात्रा पर खास बुलेटप्रूफ ट्रेन से गए हैं। किम सुरक्षा कारणों के चलते इस बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। गौरतलब है कि किम जोंग उन बहुत कम ही विदेश यात्राओं पर जाते हैं। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी ‘कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी’ (केसीएनए) ने मंगलवार सुबह खबर दी कि किम चीन में आयोजित हो रहे समारोह में शामिल होने के लिए सोमवार को अपनी विशेष ट्रेन से प्योंगयांग से बीजिंग के लिए रवाना हो गए। आखिर क्या है इस ट्रेन की खासियतें...
पिता-दादा भी करते थे इस्तेमाल
जिस बुलेट ट्रेन से किम चीन गए हैं, यह उनके परिवार में विरासत के रूप में इस्तेमाल होती आ रही है। यहां तक कि किम के पिता और दादा भी इसी ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे। बताया जाता है कि किम द्वारा इस ट्रेन का इस्तेमाल करने के पीछे मकसद सुरक्षा है। यह ट्रेन बहुत ही धीमी रफ्तार से चलती है। जानकारी के मुताबिक यह ट्रेन औसतन 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है।
बुलेट ट्रेन में इतनी सहूलियतें
किम जांग उन की बुलेट ट्रेन में कांफ्रेंस रूम रहता है। इसके अलावा एक ऑडियंस चेंबर और बेडरूम भी रहते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें फीचर्ड सैटेलाइट फोन कनेक्शंस, फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन वगैरह भी मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जांग उन द्वितीय के समय में इस फैमिली ट्रेन के लिए 20 स्टेशन बनाए गए थे।
चीन से गहरा रिश्ता
गौरतलब है कि साल 2019 के बाद किम जांग उन पहली बार चीन पहुंचे हैं। इससे पहले आखिरी बार किम साल 2023 में विदेश दौरे पर गए थे। तब वह रूस की यात्रा पर गए थे। बीजिंग पिछले कई साल से उत्तर कोरिया का बहुत बड़ा समर्थक रहा है। यह चीन की ही देन है कि अमेरिका और मित्र देशों के प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से चल रही है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया यह आरोप भी लगा चुके हैं कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को हथियार सप्लाई किया है।
