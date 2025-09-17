देखिए ट्रंप की 'द बीस्ट', 15 सेकंड में हवा से बात, 9072 किलो वजन, चलता-फिरता 'बंकर'

अमेरिकी राष्ट्रपति इस लिमोजिन के नए मॉडल का उपयोग करते हैं। 2014 में पहली बार इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए लाया गया था। इस कार में नाइट विजन सिस्टम होता है। इसके अलावा इसमें आंसू गैस फायरिंग की सुविधा भी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तीन दिन के ब्रिटेन दौरे पर हैं। ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ यहां पहुंचे हैं और अपने साथ 'द बीस्ट' भी लाए हैं। इस कारण यह कार एक बार फिर चर्चा में है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ब्रिटेन में इसी कार में सफर करेंगे। यह कार दुनिया की सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक खास लिमोजिन कार में यात्रा करते हैं, जिसे 'द बीस्ट' कहा जाता है।

यह कार सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास है। इस पर रासायनिक हमले का भी असर नहीं होता, गोला-बारूद की तो बात ही छोड़ दें। इसे चलता-फिरता बंकर भी कहा जाता है। इस कार का वजन 20000 पाउंड यानी 9072 किलोग्राम है और इसकी कीमत 1.5 मिलियन डॉलर है। यह कार बड़े आकार की कैडिलैक एक्सटी6 सेडान जैसी दिखती है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रंप और उनके सलाहकारों को किसी भी प्रकार के हमले से बचाना है।

अमेरिकी राष्ट्रपति इस लिमोजिन के नए मॉडल का उपयोग करते हैं। 2014 में पहली बार इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए लाया गया था। इस कार में नाइट विजन सिस्टम होता है। इसके अलावा इसमें आंसू गैस फायरिंग की सुविधा भी है। इतना ही नहीं, इस कार के दरवाजों के हैंडल में बिजली का करंट तक प्रवाहित किया जा सकता है।

इस कार की खिड़कियां 3 इंच मोटी और इसका कवच 8 इंच मोटा होता है। इस कार में राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप का खून भी रखा जाता है। इस कार में कई सुरक्षात्मक और जीवनरक्षक उपकरण हैं, जैसे स्मोक स्क्रीन, ऑयल स्किल्स, शॉटगन, और रॉकेट ग्रेनेड की सुविधा। आपातकाल के लिए इसमें ऑक्सीजन टैंक भी मौजूद होता है।