देखिए ट्रंप की 'द बीस्ट', 15 सेकंड में हवा से बात, 9072 किलो वजन, चलता-फिरता 'बंकर'

अमेरिकी राष्ट्रपति इस लिमोजिन के नए मॉडल का उपयोग करते हैं। 2014 में पहली बार इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए लाया गया था। इस कार में नाइट विजन सिस्टम होता है। इसके अलावा इसमें आंसू गैस फायरिंग की सुविधा भी है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 07:22 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तीन दिन के ब्रिटेन दौरे पर हैं। ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ यहां पहुंचे हैं और अपने साथ 'द बीस्ट' भी लाए हैं। इस कारण यह कार एक बार फिर चर्चा में है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ब्रिटेन में इसी कार में सफर करेंगे। यह कार दुनिया की सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक खास लिमोजिन कार में यात्रा करते हैं, जिसे 'द बीस्ट' कहा जाता है।

US President Limousine Car

यह कार सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास है। इस पर रासायनिक हमले का भी असर नहीं होता, गोला-बारूद की तो बात ही छोड़ दें। इसे चलता-फिरता बंकर भी कहा जाता है। इस कार का वजन 20000 पाउंड यानी 9072 किलोग्राम है और इसकी कीमत 1.5 मिलियन डॉलर है। यह कार बड़े आकार की कैडिलैक एक्सटी6 सेडान जैसी दिखती है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रंप और उनके सलाहकारों को किसी भी प्रकार के हमले से बचाना है।

The Beast

अमेरिकी राष्ट्रपति इस लिमोजिन के नए मॉडल का उपयोग करते हैं। 2014 में पहली बार इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए लाया गया था। इस कार में नाइट विजन सिस्टम होता है। इसके अलावा इसमें आंसू गैस फायरिंग की सुविधा भी है। इतना ही नहीं, इस कार के दरवाजों के हैंडल में बिजली का करंट तक प्रवाहित किया जा सकता है।

US President Limousine Car

इस कार की खिड़कियां 3 इंच मोटी और इसका कवच 8 इंच मोटा होता है। इस कार में राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप का खून भी रखा जाता है। इस कार में कई सुरक्षात्मक और जीवनरक्षक उपकरण हैं, जैसे स्मोक स्क्रीन, ऑयल स्किल्स, शॉटगन, और रॉकेट ग्रेनेड की सुविधा। आपातकाल के लिए इसमें ऑक्सीजन टैंक भी मौजूद होता है।

The Beast

इसके अलावा मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। इस कार में एक साथ 7 लोग बैठ सकते हैं। यह कार पूरी तरह नई तकनीक से लैस है। 'द बीस्ट' के टायर भी खास हैं। अगर टायर पर गोली मारी जाए या ब्लास्ट हो जाए, तब भी यह कार बिना टायर के कई किलोमीटर तक चल सकती है। इसे 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में केवल 15 सेकंड लगते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति ट्रंप हमला करने के लिए आवश्यक परमाणु कोड भी भेज सकते हैं।

Donald Trump

