कौन थी गजल मोलन, ईरान के हमले में मारी गई कुर्दिश फाइटर; जानिए सब कुछ
ईरान के ड्रोन हमले में एक युवा महिला कुर्दिश फाइटर की मौत हो गई है। हमले में मारी गई फाइटर का नाम, गजल मोलन बताया गया है। ईरान की आईआरजीसी ने यह हमला, उत्तरी इराक पर किया था।
ईरान के ड्रोन हमले में एक युवा महिला कुर्दिश फाइटर की मौत हो गई है। हमले में मारी गई फाइटर का नाम, गजल मोलन बताया गया है। ईरान की आईआरजीसी ने यह हमला, उत्तरी इराक पर किया था। इस हमले में गजल बेहद गंभीर ढंग से घायल हो गई थी। उसे तत्काल चिकित्सकीय मदद मुहैया कराई गई और फिर बेहतर इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि बहुत ज्यादा चोटों के चलते उसकी मौत हो गई।
कोमला पार्टी की केंद्रीय समिति सचिवालय ने कहाकि कामरेड गजल मौलाना चापराबाद, एक कोमला पेशमर्गा सैनिक हैं। वह इस्लामिक रिपब्लिक के ड्रोन हमले में घायल हो गई थीं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चोटों की गंभीरता के चलते उनकी मौत हो गईं। अब वह कोमला और कुर्दिस्तान के शहीदों के काफिले में शामिल हो गईं।
कौन थीं गजल मोलन
गजल मोलन 19 वर्षीय कुर्द युवती थी, जिन्हें कुर्द पेशनरगा रैंकों में सबसे कम उम्र की महिला लड़ाकू बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक वह उत्तरी इराक में सक्रिय कुर्द विपक्षी समूहों से जुड़ी थीं और कामला पार्टी से जुड़ी थीं। उसके साथी लड़ाके उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गए। लेकिन पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण, उन्हें बख़्शीन अस्पताल में ट्रांसफर किया गया। हालांकि, अस्पताल ने उसका इलाज करने से इंकार कर दिया क्योंकि कर्मचारी किसी कुर्द सशस्त्र समूह से जुड़े किसी व्यक्ति का इलाज करने में परेशानी में पड़ने से डर रहे थे।
अस्पताल पहुंचते-पहुंचते हालत खराब
इसके बाद गजल को एक अन्य अस्पताल, फारुक मेडिकल सेंटर ले जाया गया। हालांकि वहां पर पहुंचते-पहुंचते उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक कार्यकर्ता ने बताया कि बख्शीन अस्पताल में गजल को भर्ती कराने के लिए बहुत मिन्नतें की गईं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन करीब 45 मिनट तक गुहार लगाने के बावजूद उसे भर्ती नहीं किया गया।
वहीं, कर्मचारी कथित तौर पर उसके शरीर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह एक वामपंथी पेशमर्गा समूह से जुड़ी हुई थी। चूंकि कोई भी सुविधा उसे लेने के लिए तैयार नहीं थी, उसके दोस्त और साथी सुलेमानियाह में एक लाइब्रेरी के अंदर उसका शरीर तैयार किया, जहां उसके पति भी मौजूद थे और उन्होंने विदाई दी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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