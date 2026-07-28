'मुझे अल्लाह ने भेजा है', महिलाओं पर टूट पड़ा चाकूबाज, सड़क पर खून-खराबा
फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शख्स ने सुबह-सुबह वॉक पर निकली तीन महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया। वह चिल्ला रहा था कि अल्लाह ने उसे फरमान दिया है। आरोपी को मौके पर दबोच लिया गया।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक चाकूबाज शख्स ने सुबह-सुबह तीन राह चली महिलाओं को निशाना बनाया और बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। आरोपी चिल्ला रहा था, मैं अल्लाह का सिपाही हूं और मुझे मारने के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी पेरिस के पोर्ते दि क्लिची इलाके में चाकूबाज ने महिलाओं पर हमला किया। घायल महिलाओं में एक प्रेग्नेंट महिला भी थी।
कोर्ट में भी बोला- अल्लाह का फरमान था
आरोपी के हाथ में दो चाकू थे। आरोपी को पकड़ लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया। उसने कोर्ट में भी वही बात दोहराई और कहा कि उसे अल्लाह ने ऐसा करने का आदेश दिया है। आरोपी के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में लगता है कि वह मानसिक रूप से बीमार है।
आसपास के लोगों ने दबोचा
घटना का वीडियो बनाने वाले मोहम्मद अली बुहादजार ने कहा, मैंने देखा कि आरोपी महिला को पीछे से चाकू मार रहा है। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी बहुत सारे लोग वहां आ गए। आरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे दबोच लिया गया। उन्होंने बताया, एक शख्स ने आरोपी के ऊपर शूटकेस फेंक दिया। इसके बाद उसका चाकू गिर गया। तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। कुछ लोगों ने उसे जमीन पर गिरा दिया।
आरोपी को जमीन पर गिरा दिया गया उसके चाकू उठाकर दूर फेंक दिए गए। उसके पास दोनों चाकू बेहद नुकीले थे और किसी की भी जान लेने के लिए पर्याप्त थे। वहां पास में ही एक पुलिस अधिकारी था। ड्यूटी पर ना होने के बाद भी उसने ऐक्शन लिया और उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि उसने महिलाओँ पर क्यों हमला किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसे जब अरेस्ट किया गया तो वह उलटी-सीधी बातें बड़बड़ा रहा था।
इसी तरह बीते दिनों अमेरिका में एक सख्स ने 'अल्लाह हू अकबर' बोलकर कुछ महिलाओं पर हमला कर दिया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने कम से कम 5 महिलाओं को घायल कर दिया था। वहीं एक दिन पहले ही अमेरिका के सिएटल फूड फेस्टिवल में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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