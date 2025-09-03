कुछ भी नहीं छूटना चाहिए... किम जोंग उन और पुतिन की बातचीत खत्म होते ही ये क्या, रगड़ा-रगड़ी क्यों?
पुतिन और किम जोंग उन की औपचारिक बातचीत खत्म होती है, किम के दो खास सहायक कमरे में प्रवेश करते हैं। एक सहायक किम की कुर्सी की पीठ को कपड़े से साफ करने लगता है।
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन चीन के दौरे पर हैं। वह बीजिंग में दर्जनों विश्व नेताओं के साथ चीनी सैन्य परेड में शामिल हुए। इस दौरान उनकी बेटी भी उनके साथ थी। परेड के बाद किम जोंग उन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के बाद सामने आई तस्वीरें और वीडियो ने सबको चौंका दिया। दरअसल, बैठक के बाद उत्तर कोरियाई सुरक्षाकर्मियों को किम द्वारा छुई गई हर चीज को साफ करते देखा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
कमरे में दाखिल होते हैं किम के दो खास
पहली नजर में यह किसी क्राइम-थ्रिलर फिल्म का दृश्य लगता है। कर्मचारी हर कोने को चमकाने में जुटे हैं। हर चीज को चमकदार बना रहे हैं। यह सामान्य लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह असामान्य है। जैसे ही पुतिन और किम जोंग उन की औपचारिक बातचीत खत्म होती है, किम के दो खास सहायक कमरे में प्रवेश करते हैं। एक सहायक किम की कुर्सी की पीठ को कपड़े से साफ करने लगता है, जबकि दूसरा उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए गिलास को सावधानी से ट्रे में रखकर ले जाता है। कुर्सी के हत्थे, टेबल की सतह, और यहां तक कि अपहोल्स्ट्री को भी रगड़-रगड़कर साफ किया गया। दोनों सहायकों का उद्देश्य एक ही था, किम का कोई भी निशान वहां न रहे।
रूसी पत्रकार ने दी जानकारी
रूसी पत्रकार अलेक्जेंडर युनाशेव ने अपने चैनल 'युनाशेव लाइव' पर बताया कि बातचीत के बाद किम जोंग उन के कर्मचारियों ने उनकी मौजूदगी के सभी निशानों को सावधानी से मिटा दिया। उन्होंने वह गिलास ले लिया, जिसका किम ने बातचीत के दौरान इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, कुर्सी की गद्दी और फर्नीचर के उन हिस्सों को भी पोंछ दिया गया, जिन्हें किम ने छुआ था।
इसका कारण क्या?
विशेषज्ञों का मानना है कि किम जोंग उन की टीम को डर था कि रूसी सुरक्षा एजेंसियां या चीनी खुफिया तंत्र उनके नेता के डीएनए, पसीने या अन्य जैविक नमूनों को न ले ले। ये नमूने किसी नेता की सेहत, बीमारी या कमजोरी के राज उजागर कर सकते हैं, जो रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील जानकारी होती है।
पुतिन भी किम से कम नहीं
यह सावधानी सिर्फ किम जोंग उन तक सीमित नहीं है। पुतिन इस मामले में उनसे भी आगे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, जब भी पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं, उनकी टीम उनके मूत्र और मल को एकत्रित कर सुरक्षित बैगों में बंद करती है और विशेष सूटकेस में रूस वापस लाती है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, किसी विदेशी एजेंसी को उनके स्वास्थ्य की जानकारी न मिले। हाल ही में अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान भी पुतिन की टीम ने यही प्रक्रिया अपनाई थी।
