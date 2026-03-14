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अभी बातचीत के मूड में नहीं हैं किम जोंग उन, उत्तर कोरिया ने जापान की तरफ दागीं 10 मिसाइलें

Mar 14, 2026 12:49 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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प्रशिक्षण शुरू होने के अगले ही दिन उत्तर कोरियाई नेता की बहन किम यो-जोंग ने चेतावनी दी थी कि दुश्मन ताकतों द्वारा सैन्य उकसावे के अकल्पनीय और भयावह परिणाम हो सकते हैं।

अभी बातचीत के मूड में नहीं हैं किम जोंग उन, उत्तर कोरिया ने जापान की तरफ दागीं 10 मिसाइलें

मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य संघर्ष के बीच उत्तर कोरिया ने दुनिया को एकबार फिर चौंका दिया। पूर्वी सागर की ओर 10 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर सनसनी फैला दी है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ (JCS) के अनुसार, ये मिसाइलें शनिवार दोपहर करीब 1:20 बजे राजधानी प्योंगयांग के सुनान इलाके से छोड़ी गईं। जापानी मीडिया आउटलेट NHK ने भी रक्षा मंत्रालय के हवाले से पुष्टि की है कि ये मिसाइलें समुद्र में गिर चुकी हैं। यह इस साल उत्तर कोरिया का तीसरा बड़ा मिसाइल परीक्षण है।

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यह प्रक्षेपण विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री किम मिन-सीओक के बीच हुई अचानक मुलाकात के ठीक एक दिन बाद हुआ है। बैठक के दौरान ट्रंप ने किम जोंग-उन के साथ अपने अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए बातचीत की इच्छा जताई थी। उन्होंने पूछा था कि क्या किम जोंग-उन अमेरिका या उनसे बात करना चाहते हैं।

उत्तर कोरिया ने इस कूटनीतिक शुरुआत का जवाब 24 घंटे के भीतर मिसाइलों की बौछार से दिया है, जो यह संकेत देता है कि वह अभी बातचीत के मूड में नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिसाइल लॉन्च 9 मार्च से शुरू हुए दक्षिण कोरिया-अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड के खिलाफ एक तीखी प्रतिक्रिया है। हालांकि इस साल सैन्य अभ्यास के पैमाने को पिछले वर्ष की तुलना में आधा कर दिया गया है, लेकिन उत्तर कोरिया इसे उत्तर पर आक्रमण का पूर्वाभ्यास करार दे रहा है।

प्रशिक्षण शुरू होने के अगले ही दिन उत्तर कोरियाई नेता की बहन किम यो-जोंग ने चेतावनी दी थी कि दुश्मन ताकतों द्वारा सैन्य उकसावे के अकल्पनीय और भयावह परिणाम हो सकते हैं।

क्षेत्रीय सुरक्षा और तैयारी

JCS ने कहा है कि वह अतिरिक्त प्रक्षेपणों की तैयारी में निगरानी और सतर्कता बढ़ा रहा है। अमेरिका और जापान के साथ वास्तविक समय में जानकारी साझा की जा रही है। यह प्रक्षेपण पिछले परीक्षण के 47 दिनों बाद हुआ है। जनवरी में हुए पिछले परीक्षण के दौरान अमेरिकी रक्षा नीति के अवर सचिव एलब्रिज कोल्बी एशिया के दौरे पर थे।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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