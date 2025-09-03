चीन में खास मौके पर बेटी के साथ नजर आए किम जोंग उन, बन सकती हैं उ कोरिया की अगली तानाशाह

उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन इन दिनों सैन्य परेड में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे हैं। यहां वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इस समारोह में हिस्सा लेंगे।

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन मंगलवार को अपनी खास ट्रेन से बीजिंग पहुंचे हैं जहां वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सैन्य परेड में हिस्सा लेंगे। किम और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विश्व के उन 26 नेताओं में शामिल हैं जो बुधवार को बीजिंग में आयोजित होने वाली विशाल सैन्य परेड को देखने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शामिल होंगे। किम अपने 14 साल के शासन के दौरान पहली बार किसी प्रमुख बहुपक्षीय कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। साथ ही यह पहला मौका होगा जब अमेरिका को सीधी चुनौती देने वाले देशों के नेता किम, शी और पुतिन एक ही जगह पर साथ नजर आएंगे।

किम इतने बड़े अवसर पर अकेले चीन नहीं पहुंचे हैं। यहां वह अपनी बेटी किम जू ऐ के साथ बीजिंग पहुंचे हैं। हाल ही में सामने आई तस्वीरों में किम जोंग उन को बीजिंग रेलवे स्टेशन पर अपनी बुलेटप्रूफ हरी ट्रेन से उतरते हुए देखा जा सकता है जहां उनके साथ उनकी बेटी भी हैं। खास बात यह है कि दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी किम की बेटी को उनका अगला उत्तराधिकारी बता चुकी है।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया है कि विदेश मंत्री वांग यी सहित कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किम जोंग उन और उनकी बेटी का गर्मजोशी से स्वागत किया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किम जोंग उन ने शी जिनपिंग को उनके इस स्वागत के लिए धन्यवाद कहा है।