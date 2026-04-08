ईरान-अमेरिका सीजफायर के बाद नया खतरा, अब किम जोंग ने दाग दी मिसाइल, कोरिया में अलर्ट

उत्तर कोरिया ने बुधवार को अपने पूर्वी तट से एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण कर दक्षिण कोरिया में हड़कंप मचा दिया। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक, प्योंगयांग ने दो दिनों में दूसरी बार मिसाइल परीक्षण किया, जिससे तनाव कम करने की सियोल की उम्मीदों पर पानी फिर गया।

ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर की खबर से दुनिया भर के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल दागकर दुनिया को हिला दिया। उत्तर कोरिया ने बुधवार को अपने पूर्वी तट से एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण कर दक्षिण कोरिया में हड़कंप मचा दिया। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक, प्योंगयांग ने दो दिनों में दूसरी बार मिसाइल परीक्षण किया, जिससे तनाव कम करने की सियोल की उम्मीदों पर पानी फिर गया।

दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ (जेसीएस) ने बताया कि बुधवार को दोपहर करीब 2:20 बजे (स्थानीय समय) वॉनसन क्षेत्र से एक अज्ञात मिसाइल पूर्वी समुद्र की ओर दागी गई। इससे पहले सुबह भी उसी क्षेत्र से कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र की ओर छोड़ी गईं। मिसाइलें लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय कर समुद्र में गिरीं।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक जेसीएस ने कहा कि मंगलवार को प्योंगयांग क्षेत्र के पास से भी एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण दर्ज किया गया था, जो उड़ान के शुरुआती चरण में असामान्य व्यवहार दिखाने के बाद गायब हो गई। इन घटनाओं के साथ उत्तर कोरिया ने इस वर्ष अपनी चौथी, पांचवीं और छठी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग पूरी कर ली है।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भवन (ब्लू हाउस) ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। बैठक में इन परीक्षणों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करार दिया गया और प्योंगयांग से तुरंत ऐसे उकसावे भरे कदम रोकने की मांग की गई।

शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा वहीं, जापान के तटरक्षक बल ने बताया कि मिसाइल प्रक्षेपण के करीब 10 मिनट बाद मिसाइल समुद्र में गिर गई। टोक्यो ने स्पष्ट किया कि कोई मिसाइल उसके क्षेत्रीय जल या विशेष आर्थिक क्षेत्र में नहीं घुसी। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने कहा कि प्योंगयांग की ये कार्रवाइयां क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं।

वहीं, दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया कि मंगलवार वाला प्रक्षेपण संभवतः बैलिस्टिक मिसाइल था, जो पूर्व दिशा में उड़ान भरने के बाद शुरुआती चरण में गायब हो गई।

जांग कुम चोल के बयान के बाद दागी मिसाइल बता दें कि ये लॉन्चिंग्स उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जांग कुम चोल के तीखे बयान के ठीक बाद हुईं। जांग ने कहा कि अगर दक्षिण कोरिया यह समझता है कि प्योंगयांग सियोल को दुश्मन के अलावा किसी अन्य नजरिए से देखेगा, तो वह भ्रम में है। उन्होंने दक्षिण कोरिया को 'सबसे शत्रुतापूर्ण दुश्मन राज्य' करार देते हुए कहा कि यह पहचान कभी नहीं बदलेगी।