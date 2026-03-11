अमेरिका और इजरायल पर भड़का किम जोंग उन का मुल्क, ईरान के नए सुप्रीम लीडर का किया समर्थन
मोजतबा खामेनेई को हाल ही में उनके पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान का तीसरा सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है। वर्तमान में क्षेत्र में जारी युद्ध के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं।
ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई के समर्थन में उत्तर कोरिया उतर आया है। किम जोंग उन के शासन वाले मुल्क ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इससे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति पर असर पड़ा है। इधर, किम ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण देखा। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद रहीं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनका देश मोजतबा खामेनेई को नेता बनाने के फैसले का सम्मान करता है। उन्होंने कहा, 'हम ईरानी जनता के अपने सर्वोच्च नेता चुनने के अधिकार और उनकी पसंद का सम्मान करते हैं।'
अमेरिका को घेरा
उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में दखल देने के आरोप लगाए। उन्होंने इसे सामाजिक व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल 'क्षेत्रीय सुरक्षा की बुनियाद और शांति को तबाह कर रहे हैं और दुनियाभर में अस्थिरता बढ़ा रहे हैं।'
नए सुप्रीम लीडर को लेकर भी लगने लगी थीं अटकलें
उनके स्वास्थ्य को लेकर जारी अटकलों के बीच को एक बड़ा स्पष्टीकरण सामने आया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बेटे यूसुफ पेजेशकियन ने बुधवार को पुष्टि की कि नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ' हैं।
इससे पहले कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा था कि पिछले दिनों ईरान पर हुए अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में मोजतबा खामेनेई घायल हो गए थे। नियुक्ति के 48 घंटों बाद भी उनके सार्वजनिक रूप से सामने न आने के कारण इन अफवाहों को और बल मिला था। हालांकि, राष्ट्रपति के परिवार की ओर से आए इस बयान के बाद अब उनके स्वास्थ्य को लेकर बनी अनिश्चितता समाप्त होने की उम्मीद है।
किम जोंग उन ने देखा मिसाइल टेस्ट
पीटीआई भाषा के अनुसार, किम जोंग उन और उनकी बेटी ने एक युद्धपोत से दागी गई क्रूज मिसाइलों का परीक्षण देखा। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण ऐसे समय में किया है जब उसने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का जवाब देने की हाल में धमकी दी थी।
केसीएनए की एक रिपोर्ट के अनुसार, किम जोंग उन ने मंगलवार को वीडियो के माध्यम से मिसाइल प्रक्षेपण देखा और 'परमाणु युद्ध को रोकने के लिए शक्तिशाली और विश्वसनीय हथियार' रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस रिपोर्ट में हालांकि उनकी बेटी का कोई जिक्र नहीं था।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
