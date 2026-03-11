अमेरिका और इजरायल पर भड़का किम जोंग उन का मुल्क, ईरान के नए सुप्रीम लीडर का किया समर्थन

मोजतबा खामेनेई को हाल ही में उनके पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान का तीसरा सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है। वर्तमान में क्षेत्र में जारी युद्ध के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं।

ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई के समर्थन में उत्तर कोरिया उतर आया है। किम जोंग उन के शासन वाले मुल्क ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इससे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति पर असर पड़ा है। इधर, किम ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण देखा। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद रहीं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनका देश मोजतबा खामेनेई को नेता बनाने के फैसले का सम्मान करता है। उन्होंने कहा, 'हम ईरानी जनता के अपने सर्वोच्च नेता चुनने के अधिकार और उनकी पसंद का सम्मान करते हैं।'

अमेरिका को घेरा उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में दखल देने के आरोप लगाए। उन्होंने इसे सामाजिक व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल 'क्षेत्रीय सुरक्षा की बुनियाद और शांति को तबाह कर रहे हैं और दुनियाभर में अस्थिरता बढ़ा रहे हैं।'

उनके स्वास्थ्य को लेकर जारी अटकलों के बीच को एक बड़ा स्पष्टीकरण सामने आया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बेटे यूसुफ पेजेशकियन ने बुधवार को पुष्टि की कि नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ' हैं।

इससे पहले कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा था कि पिछले दिनों ईरान पर हुए अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में मोजतबा खामेनेई घायल हो गए थे। नियुक्ति के 48 घंटों बाद भी उनके सार्वजनिक रूप से सामने न आने के कारण इन अफवाहों को और बल मिला था। हालांकि, राष्ट्रपति के परिवार की ओर से आए इस बयान के बाद अब उनके स्वास्थ्य को लेकर बनी अनिश्चितता समाप्त होने की उम्मीद है।

किम जोंग उन ने देखा मिसाइल टेस्ट पीटीआई भाषा के अनुसार, किम जोंग उन और उनकी बेटी ने एक युद्धपोत से दागी गई क्रूज मिसाइलों का परीक्षण देखा। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण ऐसे समय में किया है जब उसने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का जवाब देने की हाल में धमकी दी थी।