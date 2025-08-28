Kim Jong Jinping friendship North Korean dictator will come to Beijing to attend military parade किम जोंग-जिनपिंग का दोस्ताना; सैन्य परेड में शामिल होने बीजिंग आएगा उत्तर कोरियाई तानाशाह, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Kim Jong Jinping friendship North Korean dictator will come to Beijing to attend military parade

किम जोंग-जिनपिंग का दोस्ताना; सैन्य परेड में शामिल होने बीजिंग आएगा उत्तर कोरियाई तानाशाह

उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन बीजिंग में होने वाली सैन्य परेड में शामिल होने के लिए चीन यात्रा पर जाएंगे। उत्तर कोरिया की सरकारी एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि अभी यह नहीं बताया गया है कि तानाशाह चीन में कितने दिन रुकेंगे।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 09:19 AM
share Share
Follow Us on
किम जोंग-जिनपिंग का दोस्ताना; सैन्य परेड में शामिल होने बीजिंग आएगा उत्तर कोरियाई तानाशाह

उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन अगले हफ्ते सैन्य परेड में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग पहुंचेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली इस सैन्य परेड में चीनी के कई मित्र राष्ट्र के प्रतिनिधि मौजूद होंगे। किम जोंग इससे पहले 2019 में चीन की यात्रा पर गए थे। गुरुवार को चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, इस परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित 26 विदेशी मेहमान इसमें शामिल होंगे। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के साथ मतभेदों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी भी पश्चिमी देश के प्रतिनिधि के आने की उम्मीद नहीं है।

तानाशाह किम जोंग उन की बीजिंग यात्रा को लेकर उत्तर कोरिया की सरकारी एजेंसी ने कहा कि किम युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के समारोह में आयोजित परेड में हिस्सा लेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से उन्हें यह आमंत्रण आया था, जिसे लेकर वह जल्द ही चीन का दौरा करेंगे। हालांकि एजेंसी की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि किम जोंग उत्तर कोरिया से कब रवाना होंगे या फिर वह चीन में कितने दिन रहेंगे।

गौरतलब है कि अगर इस परेड में शामिल होने के लिए किम जोंग उन चीन पहुंचते हैं, तो यह 2019 के बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी। चीन और उत्तर कोरिया के संबंध लगातार वर्षों में बेहतर हुए हैं। चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। पश्चिमी देशों और अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से चीन उत्तर कोरिया के सबसे बड़े साझेदार रहा है। हालांकि यूक्रेन यु्द्ध के बाद उत्तर कोरिया ने रूस के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है। यूक्रेन युद्ध में मदद के लिए उत्तर कोरिया ने अपने सैनिक और गोला-बारुद के भंडार भेजे थे, इसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया की यात्रा भी की थी।

North Korea China China News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।