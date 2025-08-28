किम जोंग-जिनपिंग का दोस्ताना; सैन्य परेड में शामिल होने बीजिंग आएगा उत्तर कोरियाई तानाशाह

उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन बीजिंग में होने वाली सैन्य परेड में शामिल होने के लिए चीन यात्रा पर जाएंगे। उत्तर कोरिया की सरकारी एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि अभी यह नहीं बताया गया है कि तानाशाह चीन में कितने दिन रुकेंगे।

उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन अगले हफ्ते सैन्य परेड में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग पहुंचेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली इस सैन्य परेड में चीनी के कई मित्र राष्ट्र के प्रतिनिधि मौजूद होंगे। किम जोंग इससे पहले 2019 में चीन की यात्रा पर गए थे। गुरुवार को चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, इस परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित 26 विदेशी मेहमान इसमें शामिल होंगे। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के साथ मतभेदों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी भी पश्चिमी देश के प्रतिनिधि के आने की उम्मीद नहीं है।

