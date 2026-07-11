'भारतीयों को मार डालो, उनकी औरतों को बेच दो...', ऑस्ट्रेलिया में नस्लवाद का खौफनाक ऑडियो वायरल

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ नस्लवाद का खौफनाक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें भारतीयों को जान से मारने और महिलाओं को गुलाम बनाने की धमकी दी गई है। पंजाबी बोलने पर थूकने की भी घटना।

ऑस्ट्रेलिया से एक बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां काम करने वाले भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवरों को लगातार नस्लीय दुर्व्यवहार और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई ट्रक ड्राइवरों द्वारा भारतीयों के खिलाफ सरेआम जहर उगला जा रहा है। इस क्लिप ने ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी ड्राइवरों की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।

ऑडियो में कही गईं रोंगटे खड़े करने वाली बातें इंस्टाग्राम क्रिएटर एगी (@babysoftarms) द्वारा शेयर किया गया यह ऑडियो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (ABC) की एक जांच का हिस्सा है। ट्रक ड्राइवरों के बीच रेडियो कम्युनिकेशन पर सड़क सुरक्षा या रूट की बात करने के बजाय, इस क्लिप में नफरत भरी और हिंसक आवाजें सुनाई दे रही हैं।

क्लिप में एक शख्स को बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है: "भारतीयों को मार डालो। श्वेत आदमी के लिए खड़े हो। गृह युद्ध आने वाला है। हम सभी भारतीय पुरुषों को मार डालेंगे, हम उनके सभी बच्चों को पानी में डुबो देंगे, और हम उनकी सभी औरतों को गुलामी के लिए बेच देंगे।"

लहजे को लेकर होती है गालियों की बौछार एबीसी की रिपोर्ट में कई ड्राइवरों ने यह स्वीकार किया है कि ऑस्ट्रेलियाई सड़कों पर नस्लवाद अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। एक ड्राइवर ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, "अगर आपका बोलने का तरीका (Accent) ऑस्ट्रेलियाई है, तो सब ठीक है। लेकिन अगर आप पंजाबी या भारतीय लहजे में बोलते हैं, तो आपको रेडियो पर भयंकर गालियां सुननी पड़ेंगी।" लगातार मिलने वाली इन धमकियों की वजह से कई भारतीय ड्राइवरों ने तंग आकर रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है।

सार्वजनिक जगहों पर भी सुरक्षित नहीं हैं भारतीय नस्लीय दुर्व्यवहार का यह सिलसिला सिर्फ ट्रकों के रेडियो तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर भी भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। एक घटना का जिक्र करते हुए भारतीय मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने बताया कि वह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के एक पेट्रोल पंप पर अपनी पत्नी से पंजाबी में बात कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उनके पास आकर आक्रामक तरीके से कहा, "यह ऑस्ट्रेलिया है, यहां अंग्रेजी में बात करो।"

हैरानी की बात यह है कि वह व्यक्ति पेट्रोल के पैसे देने के बाद वापस लौटा और अपने ट्रक में बैठने से पहले उस भारतीय ड्राइवर पर थूक कर चला गया। पीड़ित ने इसे अपने जीवन की सबसे अपमानजनक घटना बताया है जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे।

ट्रकिंग एसोसिएशन और विशेषज्ञों ने जताई चिंता यह नस्लवाद सिर्फ भेदभाव का मामला नहीं रह गया है, बल्कि एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन चुका है। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलियन ट्रकिंग एसोसिएशन (ATA) और नेशनल हेवी व्हीकल रेगुलेटर (NHVR) ने भी कड़ा रुख अपनाया है और इस तरह की हरकतों की निंदा की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मानसिक उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है, जिससे उनका ध्यान भटकता है और अंततः यह बड़ी सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।